屏科半導體供應鏈專區動土典禮！賴清德：打造南台灣S廊帶「均衡台灣」
賴清德總統今（12）日上午出席「屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土典禮」時表示，該專區由中央、地方及產業攜手合作打造，象徵屏東正式迎接半導體產業及相關產業鏈進駐。總統指出，政府將串聯嘉義、台南、高雄及屏東，打造南台灣半導體S廊帶，並持續推動「均衡台灣」，讓高科技產業帶動地方發展，促進國家整體進步。
總統抵達後首先觀看屏東園區開發影片，隨後致詞表示，「屏科半導體供應鏈專區」是台灣第一個半導體產業鏈專屬園區，是由總統府秘書長潘孟安催生、台積電魏哲家董事長大力支持，在國科會吳誠文主委和屏東縣長周春米率領的中央與地方團隊攜手合作下，由台積電規劃設計，所共同打造的成果。
總統指出，屏科半導體供應鏈專區的誕生具有三項重大意義。第一，屏東正式迎接半導體產業及相關產業鏈進駐，未來進步、發展可期。第二，半導體產業鏈進駐園區，讓台灣半導體產業鏈更加完整，未來在全球佈局更具實力，對國家整體發展有莫大助力。第三，台積電親自規劃設計並大力支持專屬園區，號召產業鏈廠商共同進駐，充分展現深耕台灣的決心。台積電的心和根都在台灣，公司在全球拓展的同時，台灣也能得到最大的利益。
總統談到，他曾擔任台南市長、潘孟安曾是屏東縣長，彼此都有共同的心願，那就是台灣應該要均衡發展。所以他希望從嘉義、台南、高雄、屏東能夠有一個半導體產業鏈的S廊帶，如此一來，台灣才有可能均衡發展，相信這個目標未來也會陸續完成。至於產業界所需要的水、電、土地、人力、人才等方面，總統表示，他身為總統，會率領行政院團隊，往這個方向滿足大家的需求。
在水資源方面，總統提到，政府正在打造的珍珠串計畫已經幾近完成，逐步將台灣的水庫、水壩通通串聯起來。例如板新地區原本是由石門水庫供水，現已改由翡翠水庫供應，石門水庫則可支援新竹；2021年前政府完成自來水水管聯通管，現在正在打造第二條原水，由石門水庫到新竹的水庫區。大台中則有大安溪、大甲溪的聯通計畫，以及鯉魚潭水庫往北支援苗栗均已完成。苗栗的天花湖水庫則興建中。另外，台南烏山頭水庫、嘉南大圳的水，已經串聯到濁水溪的水，台南烏山頭水庫、南化水庫、曾文水庫等三個水庫也已完成串聯。高雄跟屏東的聯通計畫也正在進行。而屏東本來就有非常豐富的地下水與伏流水，所以水是不會有問題的。問題是在於如何留住水、分配水，以及有效率地使用水資源。
在電力供應方面，總統表示，可以參考台電24小時即時資訊的備轉容量率，以上週為例，備轉容量率大多維持在20%以上。未來雖然資料中心、算力中心將帶來新的用電需求，但不會在短時間內大幅增加，而且政府也持續推動各項電力建設。另一方面，在台積電創辦人張忠謀、董事長魏哲家及產業界的努力下，科技持續進步，無論是矽光子技術或液冷系統，都有助於降低能耗、提升能源效率。因此，雖然用電需求增加，但能耗持續下降，政府也將持續推動各項能源建設。
在土地方面，總統指出，從蔡英文前總統到現在10年間，政府開闢的科學園區總共達1,305公頃，並專案協助解決大企業立足台灣的各種土地需求。總統同時肯定國科會吳主委及地方政府行政效率，並指出周春米在一年時間將這個計畫完成。不僅屏科半導體供應鏈專區如期動工，學校、棒球場也將完工，強化醫療設施也持續推進，未來大賣場、百貨公司及文化藝術表演場所等也將陸續到位，因此土地及地方行政效率都沒有問題。
在人力與人才方面，總統表示，他擔任行政院長期間推動《外國專業人才延攬及僱用法》，開放台灣國際級企業延攬海外人才，而有就業金卡的產生。第一張就業金卡是他擔任行政院長時頒發給YouTube創辦人陳士駿。近期行政院再度修法放寬相關規定，第一，在台完成副學士學位學生可延期居留期間最長兩年；第二，於最近5年內取得教育部公告世界大學排名前200名大學之學士以上學位外國人，可向勞動部申請就業許可來台工作；第三，數位遊牧簽證停留期間延長至兩年，政府在這點做了很大的開放。並強調，政府了解台灣科技產業發展非常需要國際人才，因此持續盤點與檢討相關制度，人力問題部分，勞動部也持續鬆綁相關規定，從製造業、服務業擴及農業及家庭領域，以符合台灣社會需求。
總統表示，藉此機會就水、電、土地、人力及人才等面向大家說明目前政府推動的各項政策，希望魏哲家及產業界好夥伴了解、也對台灣有信心，台灣也歡迎相關產業來台投資，共同立足台灣、布局全球、行銷全世界。並指出，台灣的進步不僅要嘉惠自己，也希望藉由幫助別的國家帶動全球發展；並持續推動「均衡台灣」，不僅照顧大企業，也照顧中小微型企業，因此政府提出1,000億「中小微傳統產業加速振興計畫」，期盼未來由高科技產業帶動傳統產業一起進步發展，讓臺灣成為智慧國家、均衡台灣，以及人民安居樂業的好地方。
最後，總統祝福今天動土順利、未來營運圓滿成功，每家進駐廠商生意興隆通四海、財源廣進達三江。隨後，並與現場貴賓一同進行祈福動土儀式。
更多中天新聞網報導
日國民奶奶殞落！知名女星中村玉緒86歲病逝 從影70載傳奇落幕
吳乃仁「生活豪奢、出入高檔餐廳、搭乘百萬名車」 法院管收理由曝！
SK海力士又傳意外！清州廠失火4000員工及疏散
其他人也在看
雲林、嘉義等12縣市豪、大雨特報 4地慎防大雷雨
中央氣象署今天下午發布豪、大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今日高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，南投至台南地區、新竹以南、宜蘭及花蓮山區有局部大雨發生機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。
【Follow法人】外資本周已提款2862億元...今回補286億元 分析師：未積極轉多
台股今（12）日反彈逾千點，成功收復4萬4大關，三大法人連袂買超505.69億元，其中，外資終結連6賣，今轉為買超286.9億元。本周以來，外資累計提款2862.48億元。分析師表示，若納入期貨空單部位觀察，目前操作仍偏向觀望，尚未出現積極轉多訊號。
夏季電費狂飆？專家揭：冷氣多「這步驟」除黴現省30%
夏季電費狂飆？專家揭：冷氣多「這步驟」除黴現省30%
證交所股東會》台股每天狂吸上兆元、市值全球第五！董座看好繼續旺
證交所去年盈轉增資使股本膨帳、EPS下降至7.88元，但仍賺近一股本，證交所今（12）日召開股東常會，董事長林修銘表示，我國資本市場今年表現亮眼，日均成交值近兆元。和去年同期的3,310億元相比，日均量增加6,144億元，年增185.6%。
Netflix 第一名《鐵拳教育》花式霸凌手法一次看！每集劇情懶人包整理
本文整理 Netflix 韓劇《鐵拳教育》（참교육）全十集中的每一集霸凌手法，除了是懶人包整理也能助大家一起看透滋事份子的慣用套路，隨時警惕、小心預防惡人與惡意！
書偉盼減刑賺錢養家！閃兵開庭扯出案外案 謝京穎堅強發聲
【緯來新聞網】「Energy」書偉因涉嫌閃兵遭檢方起訴求刑2年8月，今上午（12日）前往新北地方法院
方志友3個月減肥10公斤、甩開32%高體脂！「不挨餓、多元運動」4個健康瘦身秘訣公開
方志友減肥方法：晚餐的黃金法則與戒除致胖地雷 減肥期間，晚餐的安排至關重要。方志友將晚餐時間提前至傍晚6點前結束，並以熱量相對較低的「蔬菜豆腐湯」為主食，湯底加入番茄、洋蔥及當季蔬菜，讓身體有更充足的時間消化代謝。此外，許多女生明明不重卻看起來顯胖，關...
玉山盃》玉山盃20週年球員特輯 旅美好手鄭宗哲
記者黃樺君／專題報導 2026玉山盃全國青棒錦標賽6月11號點燃戰火，今年邁入指標性二十週年，
肇事前還在賣車！張紘愷起底「一頭藍髮」正面照曝…「奪命Fit」也入鏡
桃園30歲張紘愷，毒品前科累累，昨（11日）晚間毒駕拒檢不但賠上自己性命，還害死2名無辜的路人。挖出過往的判決，張紘愷從2018年開始就有吸毒前科，今年3月也才因毒品案被判刑。染著一頭藍髮的張紘愷，在龜山車行賣二手車，還會拍短影音，這次撞死人的Fit也曾入鏡過。
金控股東會1》金控超級股東會日 金控龍頭國泰、富邦發話看後市
今天是金控超級股東會日，國泰金、富邦金、中信金、台新新光金、玉山金、元大金和凱基金等舉行股東會，金控龍頭國泰金和富邦金動見觀瞻，國泰金董座蔡宏圖說，通膨已讓各國利率蠢動，後續須觀察升息。富邦金董座蔡明興看好SpaceX長線發展，股票具高度…
「高虹安條款」過了！立法院三讀修正選罷法 藍白共提修正動議表決通過
立法院今（12）日召開院會，由民眾黨、國民黨立法院黨團共同提出的《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，經表決贊成57票、反對48票，立法院長韓國瑜敲槌宣布三讀通過。依照三讀修正條文，未來觸犯輕罪經判決若宣告緩刑，或得易服社會勞動自由刑者，仍可登記為公職人員候選人。爭取連任的新竹市長高虹安被控誣告，一審遭判刑10個月，去年改判6個月，可上訴。由於誣告罪最重本刑......
金控股東會2》股東提成立棒球隊 吳東亮鬆口有再談
金控超級股東會日開跑，今（12）日國泰金、富邦金、中信金、台新新光金、元大金和凱基金等金控舉行股東會，去年完成合併的台新新光金有小股東大讚獲利100%，要新光吳家老三、台新新光金董座吳東亮成立棒球隊，命名為「台新新光獅」，吳東亮直言有再談…
獨家》基層醫護冒雨赴北榮陳抗 工會：同仁平均遭欠薪10萬元
台北榮民總醫院企業工會今（12）日於大雨中進行成立以來的首次陳抗行動。台北榮總職業工會理事長黃甘迪接受《民報》採訪時指出，若依院方現行不合理的計算方式，基層同仁平均每人至少被欠薪10萬元上下。他痛批院方在5年加班費追溯作業上強行要求員工檢…
軍公教調薪方案「這時出爐」！政院最新進度曝光 她提一具體數字：別跳票
軍公教年金改革（年改）上路多年，近來，除停砍年金法案三讀後，18萬公務員將補發溢扣退休金外，軍公教明年是否調薪、調薪幅度是否超越近年的3%或4%，亦引發廣泛討論。國民黨立委許宇甄11日在臉書以「8月調薪承諾勿跳票，卓榮泰別再辜負基層公務員」為題表示，10日在她於立法院司法及法制委員會質詢時的「強力追問」下，行政院人事總處終於給出具體時間表，承諾公教調薪......
好市多高雄店7/3遷至新址營運 業者：全台最大、最多汽機車停車位
台灣好市多今天（12日）在臉書（Facebook）宣布，逾20年的好市多高雄店營業至7月2日晚間6時，將從中華五路遷至前鎮區智科路，於7月3日正式在新址營運。業者表示，高雄店新址將成為全台最大的好市多賣場，位於海景第一排，並擁有全台最多的汽、機車停車位。
賴清德、魏哲家為屏科半導體供應鏈專區動土 形成產業國家隊布局全球
屏東科學園區半導體供應鏈專區今（12日）舉行聯合動土典禮，總統賴清德、台積電董事長魏哲家與供應鏈廠商等產官學研代表都將出席，Yahoo新聞全程直播。
傅子純頭七將至！遺孀淚崩曬吻照…叮囑1句看哭全網
娛樂中心／王妤倢報導曾以民視經典大戲《新兵日記》中「楊海生」一角爆紅全台的實力派男星傅子純，多年來深耕台灣本土八點檔，憑藉在《風水世家》、《多情城市》、《愛的榮耀》等多部熱播大戲中的精湛演技，成為無數台灣觀眾心中最熟悉的螢幕熟面孔。不料，本月7日卻驚傳他因急性白血病（俗稱急性血癌）引發突發重症，雖經醫療團隊全力搶救，最終仍不幸宣告不治，享年46歲，突如其來的死訊震驚演藝圈。在傅子純的頭七法會前夕，其悲痛欲絕的遺孀也在深夜寫下長文，字字血淚地向在天之靈的丈夫深情喊話：「頭七不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒。」令人看了萬分鼻酸。
吳乃仁台糖土地賤賣案判賠1.7億遭執行拘提 出面投案 法院管收
前民進黨祕書長、台糖前董座吳乃仁，涉台糖土地賤賣案遭判刑，已刑滿出獄，但民事責任判須賠償台糖1.7億元，台糖遞狀聲請強制執行。台中地院囑託台北地院查扣吳乃仁資產，並簽發拘票請北院執行，日前拘提未著。台中地院今天表示，吳乃仁昨天（11日）到院後裁定准予管收，已解送至台中看守所管收。
挺蔣萬安主張 馬文君：修憲完成前先「凍監院」
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 總統府11日公布監察院第7屆正、副院長及監委被提名人名單，台北市長蔣萬安今（12）日在社群平台呼籲討論監察院存廢議題。對此，立委馬文君力挺表示，台灣真正需要的，不是一個淪為政治工具的監察院，而是一套能夠真正獨立監督政府、捍衛公平正義的制度。 馬文君表示，這項討論早就該被嚴肅面對，應過去高喊廢除監察院最用力的，正是民進...
蕭煌奇砸8位數玩股票！碰川普關稅3天賠掉一棟房 拒幫老婆操盤霸氣寵妻
【緯來新聞網】第37屆金曲獎入圍名單揭曉，金曲歌王蕭煌奇憑藉新專輯再度風光入圍，這也是他婚後首次迎來