屏科半導體供應鏈專區動土 賴清德信心喊話：水電、土地、人才都能滿足需求

總統賴清德。資料照。《經濟領航 創新台灣》節目提供



總統賴清德今（6/12）天出席屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土典禮，他在致詞時表示，產業界所需要的水、電、土地、人力、人才等方面，政府會滿足大家需求，希望產業界了解目前政府所推動的種種政策，對台灣有信心。

賴清德首先表示，屏科半導體供應鏈園區是台灣第一個半導體產業鏈的專屬園區，有台積電董事長魏哲家大力支持，由台積電公司規劃設計打造。他指出，園區動土有幾層重大的意義：第一層重大意義是屏東迎接了半導體的產業，現在屏東不只擁有一張股票，而是擁有半導體的公司、台積電的公司跟產業鏈。

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賴清德強調，第二層重大意義是，進駐園區的不是只有台積電，是產業鏈都進來，換句話說，台灣的半導體產業鏈未來會更完整，更形成一個國家隊，未來在全球佈局的時候，會更具有實力，對台灣的整體發展來講有莫大的助力。他表示，第三層重大意義是，台積電公司願意大力支持園區，而且還親自規劃設計，願意號召讓產業鏈能夠一起進來，就代表了台積電深耕台灣的決心，「台積電的心在台灣，台積電的根也在台灣，如果台積電要在全球開枝散葉，也是台灣得到最大的利益。」

賴清德說，台灣應該要均衡發展，所以希望嘉義、台南、高雄、屏東能夠有一個半導體產業鏈的 S 廊帶，相信未來會陸續完成，至於產業界所需要的水、電、土地、人力、人才等方面，「大家不要擔心，我當總統，我會率領行政院的團隊，往這個方向來滿足大家的需求。」

賴清德指出，台南、高雄的水資源分享已經完成，高屏溪的水一天 20 萬噸到南化水庫，南化水庫每天提供至少 5 萬噸的自來水給高雄，目前高雄跟屏東的連通計畫也正在進行。他說，屏東本來就有非常豐富的地下水、伏流水，所以水是不會有問題的。

在電力方面，賴清德表示，台灣電力備轉容量率上週都在20%左右，代表供電能力十分充裕，而台積電團隊不斷在科研上面進步，極紫外光會減少能耗，液水、液冷系統會減少能耗，也就是說，科技不斷進步，雖然用電範圍增加，但是能耗在減少，而且政府也持續不斷的在推動各項能源建設。

賴清德說，在土地上，過去10年政府開闢的科學園區達到1305公頃，「哪一家大公司要在台灣投資找不到土地的？政府都專案解決，解決公司要立足台灣各種土地的需求。」至於在人力上，他指出，政府開放國際級公司可以向外延攬人才，而且勞動部持續不斷鬆綁，不是只有製造業、服務業，農業也鬆綁，家庭也鬆綁。

最後，賴清德說，他之所以說明水、電、土地、人力、人才的細節，是想要向產業界了解目前政府所推動的種種政策，希望業界對台灣有信心，「台灣歡迎你們，我們才有辦法立足台灣、佈局全球、行銷全世界。」他表示，不止照顧大企業，政府也要遍中小微型企業，所以他提出1000億的中小微型企業發展計畫，未來會有高科技產業帶動傳統產業一起進步發展，讓台灣成為一個智慧國家、均衡台灣，人民安居樂業的好地方。

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