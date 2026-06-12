屏科半導體供應鏈專區動土 賴總統與魏哲家宣示打造南台灣科技新聚落

【緯來新聞網】屏東科學園區半導體供應鏈專區於今（12）日上午舉行盛大的聯合動土典禮。儘管屏東下與滂沱大雨，總統賴清德與台積電董事長魏哲家親臨現場，與多位供應鏈廠商代表及地方首長共同執鍬動土，正式宣告台灣半導體產業聚落向南延伸，進駐屏東。此舉不僅是地方產業升級的重大里程碑，更象徵大南方科技廊帶的拼圖已趨於完整。

屏東科學園區半導體供應鏈專區於今（12）日上午舉行盛大的聯合動土典禮。（圖／達志影像）

總統賴清德在致詞時強調，政府始終致力於推動「區域均衡發展」，今日屏東半導體供應鏈專區的動土，正是將高科技產業量能導入南台灣的重要實踐。賴總統表示，今日下大雨象徵「遇水則發」，台灣在全球半導體產業中扮演著不可或缺的關鍵角色，面對全球供應鏈重組與AI科技的爆發性成長，我們必須持續擴大領先優勢。



台積電董事長魏哲家致詞時表示，台積電始終秉持「深耕台灣」的承諾，隨著先進製程與封裝技術的需求與日俱增，打造堅韌且高效的在地供應鏈是維持競爭優勢的關鍵。此次由台積電統籌規劃的屏科半導體供應鏈專區，預計將引進高階材料、元件、系統設計及模組製造等多家重要供應鏈夥伴進駐。



魏董事長特別感謝中央政府與屏東縣政府在土地取得、水電供應及行政程序上的全力協助。他指出，專區的設立不僅能縮短供應鏈的物流距離、提升運作效率，更能透過產官學研的緊密合作，驅動在地技術開發與產業升級。台積電期盼與所有供應鏈夥伴在屏東這塊土地上共同成長，攜手為台灣半導體產業的下一個十年打下堅實基礎。

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