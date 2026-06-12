【屏科半導體供應鏈專區動土】賴總統：串聯南部半導體S廊帶 均衡臺灣
記者陳彥陵／綜合報導
總統賴清德昨日出席「屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土典禮」時表示，該專區由中央、地方及產業攜手合作打造，象徵屏東正式迎接半導體產業及相關產業鏈進駐。政府將串聯嘉義、臺南、高雄及屏東，打造南臺灣半導體S廊帶，並持續推動「均衡臺灣」，讓高科技產業帶動地方發展，促進國家整體進步。
台積電領軍進駐 展深耕臺灣決心
賴總統表示，「屏科半導體供應鏈專區」的誕生具有三項重大意義，第一，屏東正式迎接半導體產業及相關產業鏈進駐，未來進步、發展可期；第二，讓臺灣半導體產業鏈更加完整，未來在全球布局更具實力，對國家整體發展有莫大助力；第三，台積電親自規劃設計並大力支持專屬園區，號召產業鏈廠商共同進駐，充分展現深耕臺灣的決心。台積電的心和根都在臺灣，公司在全球拓展的同時，臺灣也能得到最大的利益。
賴總統談到，希望從嘉義、臺南、高雄、屏東能夠有一個半導體產業鏈的S廊帶，臺灣才有可能均衡發展，相信這個目標未來也會陸續完成。至於產業界需要的水、電、土地、人力、人才等方面，他會率領行政院團隊，努力滿足大家的需求。
強化基礎建設 穩定水電供應
賴總統表示，政府正在打造的珍珠串計畫幾近完成，串聯全臺水庫與供水系統，提升區域調度能力，未來重點在於留住水、分配水，以及有效率地使用水資源。
在電力供應方面，賴總統表示，參考台電24小時即時資訊的備轉容量率，上週大多維持在20%以上。未來雖然資料中心、算力中心將帶來新的用電需求，政府也持續推動各項電力建設；而科技持續進步，無論是矽光子技術或液冷系統，都有助於降低能耗、提升能源效率。
盤點土地、人才政策 提升投資環境
在土地方面，賴總統指出，從前總統蔡英文至今10年間，政府開闢的科學園區總共達1305公頃，並專案協助解決大企業立足臺灣的各種土地需求；不僅屏科半導體供應鏈專區如期動工，學校、棒球場也將完工，強化醫療設施也持續推進，未來大賣場、百貨公司及文化藝術表演場所等也將陸續到位，因此土地及地方行政效率都沒有問題。
在人力與人才方面，賴總統表示，近期行政院修法放寬相關規定，第一，在臺完成副學士學位學生可延期居留期間最長2年；第二，於最近5年內取得教育部公告世界大學排名前200名大學之學士以上學位外國人，可向勞動部申請就業許可來臺工作；第三，數位遊牧簽證停留期間延長至2年。政府會持續盤點與檢討相關制度，以符合臺灣社會需求。
賴總統強調，歡迎相關產業來臺投資，共同立足臺灣、布局全球、行銷全世界。臺灣的進步不僅要嘉惠自己，也希望藉由幫助別的國家帶動全球發展；並持續推動「均衡臺灣」，除照顧大企業，也照顧中小微型企業，因此政府提出1000億「中小微傳統產業加速振興計畫」，期盼未來由高科技產業帶動傳統產業一起進步發展，讓臺灣成為智慧國家、均衡臺灣，及人民安居樂業的好地方。
賴總統表示，政府將打造南臺灣半導體S廊帶，並持續推動「均衡臺灣」，讓高科技產業帶動地方發展，促進國家整體進步。（總統府提供）
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