屏科半導體供應鏈專區動土 賴總統、魏哲家執鏟 (圖)
屏科半導體供應鏈專區12日舉行聯合動土典禮，總統賴清德（前中）、台積電董事長暨總裁魏哲家（前右）與屏東縣長周春米（前左）等人出席執鏟，期許工程如期如質完工。
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中央社記者李卉婷攝 115年6月12日
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