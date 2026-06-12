屏科半導體供應鏈專區動土 賴總統、魏哲家執鏟 (圖)

國民黨主席鄭麗文訪美行程受阻，原訂與美國官員的會面遭無預警取消。鄭麗文憤怒指控是民進黨在美國國會造謠，才導致其吃閉門羹。然而媒體揭露，美方取消行程主因疑為不滿其近期對台軍售的爭議言論。對此，臉書粉專「打馬悍將」發文狠酸，質疑賴清德難道已強大到能指揮美國？網友也紛紛湧入留言嘲諷鄭麗文「丟臉丟到國外」。此事件引發各界高度關注，也讓台美關係的互動與外交立場再度成為熱門討論話題。

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