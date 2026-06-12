屏科半導體供應鏈專區動土 魏哲家取消赴美行同框總統

半導體聚落正式進駐屏東，屏東科學園區今（12）日上午舉行「半導體供應鏈專區聯合動土典禮」，總統賴清德致詞時爆料，自己拜託台積電董事長魏哲家取消原本赴美行程，親自來參加典禮，更再度重申台積電深耕台灣的決心；魏哲家也展現與總統的好默契，兩人不但頻頻交談，致詞時更刻意向賴清德致意是「最尊敬的總統！」

取消赴美行親到場 魏哲家喊「最尊敬的總統」

總統賴清德出席屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土典禮，一進場就熱情找台積電董事長魏哲家打招呼，魏哲家致詞時更幽默表示，「最尊敬的總統，我以後就不必再講說土地、水電會缺，但是我們還是缺人才。」賴清德也透露，魏哲家本來要前往美國，是自己特別拜託他參加動土典禮，更指出現在屏東擁有的不是一張股票，而是擁有台積電的公司跟產業鏈。

總統駁「美積電」謠言 堅信台積電深耕本土決心

魏哲家刻意取消原本赴美行，親自來到現場，28公頃的半導體供應鏈專區，專門提供給台積電規劃使用，尤其外界頻頻質疑，台積電赴美投資恐變「美積電」，賴清德再喊話要破除謠言，「讓產業鏈能夠一起進來，就代表了台積電深耕台灣的決心，台積電的心在台灣，根也在台灣。」

台積電捲美專利侵權訴訟 專家：專利蟑螂碰瓷

但根據外媒報導，台積電在美國被2家愛爾蘭專利授權公司指控侵權，若法院認定侵權成立，最嚴重恐怕台積電晶片產品會被禁止輸往美國，但也有專家質疑，是專利蟑螂從中作梗。專家表示，兩家公司所謂專利是從聯電買下，不可能涉及台積電獨家核心先進技術。中央力保台灣半導體產業在國際穩定營運和供應鏈韌性，台灣地位依舊不容取代！

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愛爾蘭專利授權公司指控台積電侵權。圖／台視新聞製圖

屏東／林怡萱、柯承浩、蕭睿陞 責任編輯／馮康蕙

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