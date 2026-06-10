屏科台積電供應鏈專區6/12動土 賴清德、魏哲家將出席

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東科學園區半導體供應鏈專區將於本週五(6月12日)舉行聯合動土典禮，總統賴清德、台積電董事長魏哲家與供應鏈廠商等產官學研代表都將出席，宣告半導體聚落正式進駐屏東。屏東縣長周春米今(10)日於議會總質詢時也表示，對屏東科學園區未來發展非常期待，其攸關整體產業與城市發展，中央與地方持續就屏科相關建設積極推動與合作。預計7廠商進駐國科會南科管理局屏東園區，設有28公頃的半導體供應鏈專區，供台積電統籌規劃使用，引進半導體相關供應鏈廠商進駐，預計有7家廠商，6月12日動土。賴清德、周春米、魏哲家、國科會主任委員吳誠文、國科會南科管理局局長鄭秀絨及其台積電供應鏈廠商等產官學研代表將出席。屏縣府表示，台積電供應鏈進駐宣告半導體聚落正式進駐屏東，藉由指標性工程啟動，鏈結產官學研能量，以技術開發與規格制定驅動在地產業升級。屏東縣議員梁育慈今(10)日在議會總質詢時，特別關心屏東科學園區等產業園區的發展與進度；周春米答詢表示，為讓屏東縣更具競爭力，除了目前很棒的產業、農漁觀光之外，科技產業也必須要升級，其中六塊厝產業園區在縣府負責的部分已完成招商，高鐵特定區的屏東科學園區納在南科管理局旗下，南部科學園區管理局整體產值已突破3兆，遠大於新竹科學園區，所以對屏東科學園區的開發非常期待，其攸關整體產業與城市發展，縣府在週邊的道路已完整規畫建設，將帶動屏東市的整體發展，中央與地方也將持續積極合作。屏縣議員梁育慈表示，屏東市很多民眾關心台積電供應鏈的進駐，希望可以實際帶動屏東市的發展，大家都看到近來屏市有飯店、商場、住商大樓的投資，很多建案在屏東市也打著台積電要來的招牌，整個屏市的鄉親非常期待 ，希望縣府全力拼產業的升級與轉型，讓屏東市有更好的下一個十年的發展。

【看原文連結】

更多自由時報報導

彭博：傳台灣擬管制對中國晶片出口 ！台積電ADR一度重挫4.96％

還是要靠台積電！英特爾傳吃下大單 華爾街「4個字」潑冷水

台積電釋出新訊號 ! BBC曝 : 魏哲家想漲價、財務長1句話「點關鍵」

台灣為何擬對銷中國AI晶片加強管制？外媒從「這些歷史案件」找解答

