屏科園區半導體供應鏈專區 動土

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總統賴清德（中）、台積電董事長魏哲家（左六）等人，出席屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土典禮。（記者陳真攝）

▲總統賴清德（中）、台積電董事長魏哲家（左六）等人，出席屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土典禮。（記者陳真攝）

台積電領軍七家供應鏈廠商，昨（十二）日在屏東科學園區舉行聯合動土，宣告半導體產業聚落正式進駐屏東，象徵屏東邁向全球尖端科技新核心的全新里程碑。

屏東科學園區半導體供應鏈專區，有台積電及帆宣系統、華懋科技、捨得企業、安葆國際、兆聯實業、和淞科技與矽科宏晟等七家供應鏈廠商進駐，佔地二十八公頃。

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這座由台積電領銜的半導體供應鏈專區聯合動土典禮，總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、國科會主委吳誠文、屏東縣長周春米及產官學研各界代表等多人，都到場共同見證歷史性一刻！

台積電進駐後將興建多元服務中心，設置驗證實驗室及培訓中心，並引進機電、氣體化學品、水處理、自動化等廠務供應鏈廠商，打造台灣第一個以「建設晶圓廠房及設施」為核心的產業聚落；這不僅能強化台灣建廠供應鏈的體質，更將建構一個更具韌性、反應更靈活的在地體系。

賴清德指出，臺灣需要均衡發展，因此從南部的嘉義、臺南、高雄及屏東，打造一條半導體產業的科技廊帶，而屏東更是第一個以廠務設施打造的半導體供應鏈專區。政府將持續穩定供應水、電、土地及人才等關鍵資源，作為產業發展最堅實的後盾，打造完整且永續的產業生態系，讓臺灣成為AI產業安心發展、穩健壯大的基地。

台積電董事長魏哲家強調，台積電今日能在全球半導體產業中取得成果，除了公司自身努力外，感謝供應鏈夥伴長期併肩打拼與共同支持，也感謝政府提供土地資源，讓台積電及供應鏈夥伴能在屏東長遠發展，期盼與整體供應鏈持續努力，讓臺灣在全球半導體產業鏈中持續維持關鍵地位。

周春米感動的說，她身為屏東七十二年來首位女縣長，最重要的責任就是提升城市的競爭力帶動產業升級，讓屏東的孩子可以返鄉工作、可以留在家鄉工作，歡迎更多高科技產業落腳屏東！

國科會南科管理局表示，將持續推動屏東園區的招商工作，吸引更多優質企業選擇進駐屏東園區，預估屏東科學園區可創造約五千四百個就業機會及新臺幣三百六十億元年產值。