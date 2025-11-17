屏科大主辦USISD國際研討會 共創永續食品未來

屏科大在該校成功主辦ＵＳＩＳＤ國際研討會，突顯出臺灣在食品科學與技術領域中作為創新、永續與國際合作中心日益增長的重要角色。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

國立屏科大於該校連續四天成功主辦「面對淨零碳排放和老齡化社會-利用智慧創新實現永續發展」國際研討會（ＵＳＩＳＤ ２０２５），該研討會在臺灣國家科學及技術委員會支持下，與來自越南、日本等多國的夥伴機構共同籌辦；匯聚來自亞洲及全球的頂尖專家、學者與業界代表齊聚，針對新興技術、永續食品生產以及應對氣候變遷、糧食安全和營養等全球關鍵挑戰的智慧解決方案進行深入的知識交流。

ＵＳＩＳＤ ２０２５亦是２０２６年將於臺灣高雄舉行之第二十三屆國際食品科技聯盟（ＩＵＦｏＳＴ）世界大會暖身的重要平台，透過此次國際研討的連結與互動，凸顯臺灣在食品科學、技術創新與國際合作方面日益重要的國際地位。

此次研討會以食品科技智慧創新、永續糧食系統以及健康老齡化社會三大議題為核心，四天活動內容包括國際主題演講、技術研討、科學論文簡報與跨國產業交流，講者們對食品產業永續轉型的挑戰與科技解決方案提出深刻觀點，並高度肯定屏科大推動國際科研合作與促進區域連結的貢獻。

會議期間，與會者也深入參訪臺灣南部的在地產業與創新中心，實地觀摩智慧科技在永續食品生產和環境管理中的實際應用成果。議程並安排文化參訪，讓與會者體驗臺灣豐富的文化與在地特色，在技術與學術交流之餘同時深化國際友誼並促進跨文化合作。

研討會最終發表合作聯合聲明，重申與會者致力於透過學術交流、技術創新和亞洲區域夥伴關係，共同推進聯合國永續發展目標（ＳＤＧｓ）。更透過與此全球盛會的連結，突顯出臺灣在食品科學與技術領域中，作為創新、永續與國際合作中心日益增長的角色。