屏科大全國校長會議落幕 聚焦AI人才培育與高教創新轉型

屏科大承辦的「一一五年全國大專校院校長會議」，經連續兩天的議程後圓滿落幕。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

國立屏東科技大學承辦的「一一五年全國大專校院校長會議」，經連續兩天的議程後圓滿落幕。會議匯聚全國逾二百位大專校院校長，聚焦高等教育國際化與在地連結、ＡＩ時代專業人才培育與轉型，以及跨域協作與生成式ＡＩ應用等核心議題，深化我國高等教育創新發展方向。

教育部長鄭英耀表示，每年辦理的全國大專校院校長會議，是影響我國高教走向的重要會議。透過此會議和專題分享討論，彼此激盪出台灣高教創新思維，同時也了解政府對高教的政策規劃，大家共同將台灣未來高教做得更好，讓世界看到台灣的貢獻。

屏科大校長張金龍指出，本屆會議以「數位賦能、智慧驅動」為主題，回應ＡＩ與新興科技快速發展對高教的深刻影響。透過導入人工智慧、大數據分析及雲端應用，重塑教學現場，推動跨域學習與產學接軌，全面提升高教價值與競爭力，並引領臺灣高教邁向卓越。

此次會議共規劃五場專題演講，由教育部長鄭英耀、國科會主委吳誠文、前Ｇｏｏｇｌｅ台灣董事總經理簡立峰、數發部長林宜敬及台積電台灣人力資源營運處長張進益，分別就科技驅動研發效能、ＡＩ賦能與未來人才培育，以及ＡＩ時代半導體人才生態系建構等關鍵議題進行分享。

議題討論中，多位校長亦聚焦數位ＡＩ浪潮下的大學創新轉型、在地連結與國際化並進的教育實踐，以及碳中和發展策略，透過交流對話，深化經驗共享，作為各校擘劃未來校務發展的重要參考。

「一一五年全國大專校院校長會議」匯聚全臺大專校院共識，為我國高等教育發展提出具體行動方向，推動高教持續創新與精進。而屏科大長年深耕永續發展，已連續十二年榮獲「世界綠色大學」全國冠軍，蟬聯兩屆亞洲第二名，以優質的軟硬體資源與堅強的研發實力，展現臺灣高教在國際舞台上的影響力。