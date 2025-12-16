屏科大學生"騎車打招呼"沒看路 不慎追撞害摔車

南部中心／洪明生 屏東報導

屏東有大學生騎機車，半路看到認識的朋友，竟直接轉頭和對方揮手打招呼，卻沒注意前面路況，追撞前方另一部機車，2人當場摔車，肢體擦傷送醫。

男騎士跟路旁的朋友打完招呼回神，卻撞上前車。（圖／翻攝畫面）

馬路上，一群機車騎士迎面騎過來，突然一名騎著黑色機車的大學生，疑似在對面馬路看到朋友，竟然邊騎就邊轉頭打招呼，還舉起左手帥氣和對方揮手，沒想到一回神，直接撞上前方機車，兩個人都慘摔飛出去，機車上物品散落一地。目擊民眾：「這邊限速的，可是那同學真的騎很快，他已經騎在中間了，他從後面直接撞上來。」

屏科大學生「騎車打招呼」沒看路 不慎追撞前車害摔車

兩名騎士都慘摔在地。（圖／翻攝畫面）

機車往前滑行，被撞的騎士痛苦坐在地上，肇事騎士則緩緩爬起來，車禍發生在屏東內埔鄉壽比路，騎車的大學生和路邊的朋友打招呼，不慎追撞前面正在等待左轉的機車，大家都看傻眼。屏東警內埔分局第四組組長黃堂益：「一輛機車疑似未注意前方，追撞已停等要左轉進入和成巷另一部機車，造成2名騎士擦挫傷。」據了解，兩名騎士都是屏科大的學生，肢體擦挫傷送醫，肇事騎士沒注意路況，將被依道交法，不依規定保持前、後車距離，開罰最高1200元，這打聲招呼的代價實在不小。

