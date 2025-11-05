屏科大宿舍變水樂園! 洗衣機後方噴出超高水柱
南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導
有看過洗衣機使用時，機身會劇烈晃動，還會自行"走路"的情況嗎，屏東大學有學生抱怨，宿舍的洗衣機，就是這樣怪，連上頭的東西都會被晃下來。另外，屏東科技大學的洗衣間內的水管開關閥，不慎被誤觸，導致水狂噴亂灑，弄得整間洗衣間溼答答，被戲稱是"水樂園"。
屏東大學也有活潑的洗衣機，使用時會劇烈震動，甚至"走路"到門前。（圖／threads【_zzy.02】）
洗衣機後方噴出超高水柱，水灑得整個洗衣間溼答答的，屏科大宿舍瞬間變成水樂園。活潑的洗衣機，屏東大學也有，使用時會劇烈震動，甚至"走路"到門前，連放在上頭的洗衣籃，都被晃下來。記者vs.學生：「有耶馬達震動太大，衣服沒擺平均吧也有可能。」記者vs.學生：「我覺得設備老舊應該就是這樣，你覺得這樣的品質你能接受嗎，不行啊。」學生：「有一點（困擾），可是因為有時候學生放太多，才會那個那個桿子才會壞掉。」這麼活潑的洗衣機，學生見怪不怪，但幾乎人人都看過會走路的洗衣機，原來是跟軸心有關。
業者透露會走路的洗衣機，是因為軸心不平衡或是損壞引起。（圖／民視新聞）
非當事洗衣機業者李茂誠：「軸心壞掉，他的迴轉盤會先轉，然後把衣服集中甩到一邊，集中甩到一邊變成不平衡，非當事洗衣機業者李茂誠，變成這樣子晃。」屏東大學主任秘書黃名義：「經查應該是學生，放了太多的衣服在洗衣機裡面，運轉的時候，造成軸心偏斜洗衣機抖動，甚至於最後讓洗衣機的軸心也損壞。」而亂噴水的洗衣間，則非常態，而是水管開關閥，不慎被誤觸。屏科大生活輔導組組長傅傳君：「這個閥一但誤觸，它水馬上就會噴出來，把開關閥把它關閉，然後順便跟附近的同學，做一個告知說這個閥不要去開啟，積水也馬上把它做清除。」兩校對於洗衣機的問題，都已通知廠商處理，盡快做改善，避免類似狀況再發生。
