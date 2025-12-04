屏科大小籠包老闆用瓦斯不慎 慘將自己愛車燒了

屏東屏科大附近一攤路邊賣小籠包的攤販，疑似業者用火不慎，導致車輛遭大火吞噬。（圖／授權自Threads@gg118398）





屏東屏科大附近3號晚間發生一起驚悚火燒車意外，一攤路邊賣小籠包的攤販，疑似業者用火不慎，導致車輛遭大火吞噬，畫面也被附近的學生通通拍下。

一輛停路邊的小客車，停路邊已經燒成火球，附近民眾離得遠遠的，不敢太過靠近，對街民眾也拍下，整台車燒到後面剩骨架，路過車輛也逆向繞開，深怕自己被波及，消防隊獲報也趕緊到場灌救，只見所有人車紛紛繞道，讓消防車優先通過，事情就發生在屏東內埔，屏科大附近，警消調查這部車，是旁邊賣小籠包的攤販老闆的愛車，疑似老闆自己瓦斯使用不慎，不小心把自己的車給燒了。

有網友也目擊，當時有人第一時間，不斷想設法滅火，而那人正是老闆，至於總財損還真正起火原因，還需進一步調查。

