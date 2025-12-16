屏科大幼保系推系列生命教育繪本 舉辦生命教育研習系列活動

屏科大幼保系推出「波特森林的動物朋友們」生命教育系列繪本，也舉辦系列生命教育研習，分享繪本創作的心路歷程。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

國立屏東科技大學幼兒保育系為深化幼兒生命教育內涵，與臺南市至善教育基金會攜手合作，以對保育類野生動物的深情關懷為出發點，推出生命教育系列繪本「波特森林的動物朋友們」，並舉辦生命教育研習系列活動，吸引二百三十五位幼保學子、幼教夥伴和關心生命的社會大眾熱情參與。

活動透過故事的溫度與專業引導，細膩傳遞「每一個生命都值得被溫柔對待」的核心理念，讓尊重生命的種子，從幼小心靈開始扎根，更將動物保育的責任與對生命最柔軟的關懷，細膩地傳遞給每一個參與的家庭與教育者。

系列繪本由臺南市至善教育基金會委託屏科大幼保系助理教授楊璧琿創作的「毛毛找新家」、「皮皮大冒險」、「勇敢的樂樂」和「不一樣的彪」四本套書；這些動人的故事，皆取材自屏科大保育類野生動物收容中心真實的野生動物救援與生命挑戰，它們不僅是知識的傳遞，更是心靈的啟示，成為陪伴孩子成長、啟發同理心的最美麗教材。

屏科大攜手臺南市至善教育基金會，推出生命教育系列繪本「波特森林的動物朋友們」-「不一樣的彪」等四本套書。（記者鄭伯勝翻攝）

在三場研習活動中，學員們共同聆聽了屏科大保育類野生動物收容中心的專家們帶來「草與網下聽見生命之歌」、「草叢裡的小精靈-淺談兩種鷦鶯的繁殖生態學」、「穿山甲的回山之路」一系列精彩講座。這些講座讓參與者從微小生命的角度，深刻理解生態倫理與生命保育的挑戰與溫情，將書中的感動轉化為實體的紀念品。

參與學員們也實地參訪屏科大保育類野生動物收容中心，讓自己對「尊重每一個生命、與自然和諧共處」有了更深刻、也更實際的理解，留下難以忘懷的印象，大家也帶著對生命的敬畏與感動，完成了這場意義深遠的學習旅程。

屏科大表示，幼保系透過繪本創作與專業研習的深度結合，充分展現學術單位與公益組織在推動生命教育上的溫暖承諾與高效合作；這股跨界力量，在每位參與者心中點燃愛與責任的燭火，期盼這份「尊重生命、永續發展」的光芒，能持續在幼教界與社會各界擴散，陪伴下一代學會珍愛生命、守護我們共同的家園。