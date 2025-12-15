屏科大幼保系生命教育 借助繪本傳遞正確觀念

記者孫建屏／綜合報導

為深化幼兒生命教育內涵，國立屏東科技大學幼兒保育系與臺南市至善教育基金會攜手合作，以對保育類野生動物的深情關懷為出發點，推出生命教育系列繪本《波特森林的動物朋友們》，並於近期辦理系列研習活動，透過故事的溫度與專業引導，細膩傳遞「每一個生命都值得被溫柔對待」的核心理念，吸引近 240 位幼保學子、幼教夥伴和關心生命的社會大眾熱情參與。

《波特森林的動物朋友們》系列繪本是由臺南市至善教育基金會委託屏科大幼兒保育系楊璧琿助理教授創作的4本套書，分別是：《毛毛找新家》、《皮皮大冒險》、《勇敢的樂樂》和《不一樣的彪》，故事皆取材自屏科大保育類野生動物收容中心真實的野生動物救援與生命挑戰，成為陪伴孩子成長、啟發同理心的最美麗教材。

在3場研習中，學員們共同聆聽屏科大保育類野生動物收容中心的專家們帶來一系列精彩講座，包括鄭舜仁老師的「草與網下聽見生命之歌」、「草叢裡的小精靈－淺談兩種鷦鶯的繁殖生態學」，以及孫敬閔老師的「穿山甲的回山之路」，讓參與者從微小生命的角度，深刻理解生態倫理與生命保育的挑戰和溫情。

在手作活動中，則體驗手作皮雕行李箱吊牌，並以繪本中紅毛猩猩毛毛、食蟹獴皮皮、陸龜樂樂、獅虎彪彪、亞洲黑熊波特車長等的5位主角，進行壓印創作，將書中的感動轉化為實體的紀念品。

最令學員難以忘懷的，莫過於實地參訪屏科大保育類野生動物收容中心，親眼見到因人類活動受傷、正在努力復健的野生動物，以及飼養員們對生命的細心照護，動物們展現出的堅韌生命力，透過零距離的觀察，讓生命不再只是課堂上的概念，而是觸動心靈的真實存在，深刻體會到救援工作的艱辛與保育行動的迫切性。

屏科大表示，幼保系透過繪本創作與專業研習的深度結合，充分展現學術單位與公益組織在推動生命教育上的溫暖承諾及高效合作，更是大學社會責任的展現，點燃每位參與者心中愛與責任的燭火，並期盼這份「尊重生命、永續發展」的光芒，能持續在幼教界與社會各界擴散，陪伴下一代學會珍愛生命、守護我們共同的家園。

國立屏東科技大學幼兒保育系與臺南市至善教育基金會攜手合作，近期辦理系列研習活動，參與者實地參觀屏科大野生動物收容中心，內心深受震撼。（屏科大提供）

屏科大野生動物保育研究所研究員鄭舜仁講述「草與網下聽見生命之歌」、「草叢裡的小精靈－淺談兩種鷦鶯的繁殖生態學」。（屏科大提供）