屏科大攜手專家團隊深耕瑪家鄉 推動「家庭農園」計畫

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記者孫建屏／綜合報導

為增進部落韌性、糧食自主與文化傳承，國立屏東科技大學與瑪家鄉公所合作推動「家庭農園」計畫，結合教育部USR計畫及農業部林業保育署、高雄區農業改良場、林業試驗所等專家團隊，歷經兩年深耕，成功打造出各具特色的家庭農園。今（12）日舉行「家庭農園贈牌儀式暨食農教育體驗活動」，象徵瑪家鄉邁向「保種之鄉」與「國際慢城」的重要里程碑。

活動由瑪家鄉長羅清仁主持，屏東縣政府秘書羅泰仁、縣議員高惠芬、屏科大多位教授及地方代表皆到場，共同見證15戶家庭農園正式揭牌。羅清仁表示，瑪家鄉正積極爭取國際慢城認證，家庭農園不僅是保種基地，更將透過農園體驗、文化解說與特色飲食，引導遊客走進部落生活場域，成為慢城「體驗經濟」的核心亮點。

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計畫主持人屏科大森林系陳美惠教授指出，家庭農園是一種多層次農林混作系統，兼具糧食安全、自給自足與生物多樣性，展現原住民智慧與部落韌性。屏科大團隊調查顯示，15戶農園平均面積約0.212公頃，單一農園最多栽種達269種植物，園主們一致認為家庭農園具備教育傳承、社會連結、糧食安全、療癒及環境美化等核心價值。

多位貴賓亦對家庭農園計畫，給予高度肯定。縣府秘書羅泰仁認為，家庭農園讓人重新學習祖先與自然共生的智慧；林保署科長林湘玲則指出，家庭農園契合生物多樣性目標，呼應「越在地，越國際」的趨勢。園主們也分享心得，強調家庭農園凝聚家人情感、善待土地並推廣分享精神。

屏科大研究團隊進一步開發食農教育課程，透過五感體驗引導民眾認識原住民族與土地共生的智慧，未來將串聯社區解說、特色餐飲與慢城旅遊，讓家庭農園成為兼具教育與慢活體驗的複合式園地。

屏科大表示，除了瑪家鄉外，亦在霧臺、牡丹、六龜、龍崎及花蓮等地推廣，期盼建構跨區域的家庭農園綠色網絡，為地方創生注入永續新動能。

瑪家鄉公所舉行「家庭農園贈牌儀式暨食農教育體驗活動」，象徵邁向「保種之鄉」與「國際慢城」的重要里程碑。（屏科大提供）

瑪家鄉在專家團隊歷經兩年深耕，成功打造出15戶家庭農園主。（屏科大提供）