屏科大攜手瑪家鄉打造「保種之鄉」 形塑部落永續觀光新亮點

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

屏科大教授陳美惠（前排左二）率領研究團隊幫助瑪家鄉十五戶家庭打造成「特色家庭農園」，並舉行贈牌儀式。（記者鄭伯勝翻攝）

（另開新視窗）

記者鄭伯勝／屏東報導

為增進部落韌性、糧食自主、傳承族群文化並發展「里山根經濟」，國立屏科大與瑪家鄉公所攜手合作，大力推動「家庭農園」計畫。透過教育部大學社會責任實踐（USR）計畫，結合國立屏東科技大學、農業部林業及自然保育署屏東分署、高雄區農業改良場及林業試驗所等專家團隊，提供全方位的技術支援。歷時兩年的深耕，瑪家鄉已打造出各具特色的家庭農園，並於12日上午舉辦「瑪家鄉家庭農園贈牌儀式暨食農教育體驗活動」。

廣告 廣告

USR「里山根經濟2.0」計畫總主持人陳美惠教授表示，家庭農園是指在住家周邊或步行可及範圍內，進行密集式、多層次的農林混作，栽種可食用或使用的樹木與農作物，傳統農法集農作物、林木種植、畜禽飼養、漁業養殖於一體的系統；是一種生活方式，提供自給自足和糧食安全，互助分享的文化並維繫生物多樣性與部落韌性。

根據屏科大團隊調查，瑪家鄉15戶家庭農園中，面積最大者達0.757公頃，最小為0.001公頃，平均面積為0.212公頃（約366坪）。園內植物種類極為多樣，單一農園最高紀錄栽種高達269種植物。參與的農園主一致認為，家庭農園具備「教育與知識傳承、社會情感連結、糧食安全、身心療癒、環境美化」等十項核心價值。

陳美惠強調，這些農園保存珍貴的地方作物品系與民族植物，是維繫部落韌性的關鍵，產官學與部落族人共同建立的家庭農園生產體系，展現了兼具保種、文化與綠色經濟的創新模式。

負責執行推動工作的屏科大研究總中心黃雅莉研究員指出，團隊結合部落傳統知識、民族植物利用及在地飲食文化，現已開發出成熟的食農教育課程。透過「看、聞、觸、嘗、作」的五感體驗，引導大眾深入認識原住民族與土地共生的山林智慧。未來，計畫將進一步串聯社區解說、特色餐飲與慢城旅遊路線，將家庭農園從單純的生產場域，轉化為兼具環境教育與部落慢活體驗的複合式園地。

這15戶家庭農園皆採取友善農業經營模式，在維護生物多樣性的同時，也復振了傳統的互助合作機制。透過居民間的種苗交換、農事協力與作物共享，凝聚部落的社會勞動力與文化延續。

除了屏東縣瑪家鄉外，屏科大社區林業研究團隊目前亦同步於屏縣霧臺鄉、牡丹鄉，高市六龜區、內門區，臺南市龍崎區及花蓮縣等地紮根推廣。期盼透過保種、食農教育、生態旅遊及林下經濟等多元策略，逐步建構出跨區域的臺灣家庭農園綠色網絡，為地方創生注入永續新動能。