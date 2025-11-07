屏科大攜手產發署共同推動ＡＩ智能綠色轉型工作坊

屏科大在經濟部高雄前鎮科技產業園區舉辦「ＡＩ智能綠色轉型低碳能源數據應用工作坊」，打造「ＡＩ智慧綠色轉型」產學共創典範。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

國立屏科大以實踐大學社會責任（ＵＳＲ）為核心，攜手經濟部產發署推動一一四年度「數位管理共好加值計畫」，於日前分兩梯次在經濟部高雄前鎮科技產業園區舉辦「ＡＩ智能綠色轉型低碳能源數據應用工作坊」，邀集南部金屬、電子與能源製造等超過二十家企業參與，共同打造「ＡＩ智慧綠色轉型」產學共創典範。

屏科大計畫主持人助理教授劉芳怡表示，ＡＩ是企業邁向淨零的關鍵工具，大學則為永續轉型的推動者。屏科大的ＵＳＲ不只是理論，更是行動，學生將課堂中學習到的ＡＩ與碳治理專業知識帶入實際的產業場域，實證教育如何回應氣候時代的系統性挑戰。

此外，屏科大也積極推動「ＡＩ賦能下之智慧管院建構，實務教學與設備升級創新」，以ＡＩ跨域應用為核心，連結能源治理、碳盤查、永續管理等課題，形成從學術、教學至產業實踐的完整鏈結，強化教學能量，更推動ＡＩ與永續雙軌並行，打造南台灣最具實踐力的綠色管理學院。

在兩梯次的ＡＩ工作坊中，多家產業龍頭企業積極參與出席，展現南部製造業邁向永續的堅實決心，這些企業與屏科大團隊共同進行ＡＩ節能模型建構、碳盤查模擬與ＥＳＧ報告實作，展現學研結合的實務成果。

屏科大將持續以ＵＳＲ為本，結合ＡＩ、淨零與永續三大方向，以ＡＩ與數據科技引領產業邁向綠色轉型，聚焦「基礎導入：低碳能源治理與數據應用框架；案例解析與模擬操作：ＡＩ驅動產業應用；實務演練與成果應用：企業綠色轉型方案」三大主軸，推動在地企業實踐碳盤查、智慧節能與ＥＳＧ管理，培育以科技創造社會價值的綠領人才，攜手地方產業邁向２０５０淨零新時代。