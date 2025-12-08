屏科大時尚管理系畢展 寓意創作昇華與轉變

記者孫建屏／屏東報導

國立屏東科技大學時尚設計與管理系第22屆畢業展演「NIRVANA 涅槃」今（8）日在校內玉崗紀念圖書館盛大開幕，展覽涵蓋動態走秀、靜態文創作品與論文研究成果等逾百件作品，象徵著學生們擺脫既有框架的束縛，勇敢探索未來的無限可能，展現屏科大長期致力培育具備設計思辨、技術整合與社會關懷能力的人才能量。12月13、14日並將於屏東縣民公園舉辦校外展出，歡迎各界蒞臨觀展。

動態展演以多元議題貫穿全場，呈現青年設計者對時代觀察的敏銳度與深度思考。例如以藍眼淚隱喻情緒光點的「BLUE TEARS」、探討資訊時代價值混亂的「方圓序」、結合歌德風與日本繩縛象徵身分框架的「Obvoluta」、以及以解離現象作為視覺延伸的「心境裂縫」，皆以設計語言承載哲思與情感。

廣告 廣告

此外，也透過生命與情緒面向的作品，從「Visible Soul」關注自閉兒內在世界，到「粉色過重」與「靜謐之癒」訴說現代人的偽裝壓力與現實的束縛，再到「荒原餘燼」與「再生」描繪痛苦、希望與重生的循環，皆展現學生對自我理解、極端環境中的韌性與新生。

而「天體詠嘆」與「Lucent・Dream」則透過星辰、花朵與夢境，呈現對精神自由的追尋；「寂」以各式剪裁為技法，更體現寂靜壓迫下的自我主體展演，是這屆極具話題性的作品亮點。

靜態展品涵蓋情緒、自然、生物、文化與人文等多元創作面向，作品數量與呈現深度皆為歷屆之最。其中，臺灣文化亦是一大亮點，包括以布袋戲為核心轉譯文化符號的「神戲」、以鐵花窗光影構築金屬飾品語彙的「隙光慢行」、以及融合客家傳統盤花技藝的「客家娃娃夢」，皆展現學生對在地文化的深度理解與當代轉化能力，呼應文化永續的重要性。

屏科大表示，時尚設計與管理系第22屆畢展，以「NIRVANA 涅槃」象徵創作者在4年專業養成後的重生與突破，展現學生從哲學思辨、生命情緒、靈性意識到環境信仰領域的跨界實踐，並寓意每位設計者致力於創作的昇華與轉變，傳遞對創新的不懈追求與對過去的超越。

屏科大指出，這屆校外畢業成果展演將於13、14日在屏東縣民公園C棟倉庫進行靜態展覽，校外動態展演則於13日下午2時至4時10分在屏東縣民公園C棟倉庫舉行，誠摯邀請社會各界蒞臨參與，欣賞具備文化深度、技術創新與設計思辨的多元成果，共同見證新世代創作者以熱情與專業打造的時尚能量。