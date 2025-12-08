屏科大時尚管理系22屆畢展 NIRVANA 涅槃重生與突破
(觀傳媒高屏新聞)【記者陳宗傑/屏東報導】屏科大時尚設計與管理系第22屆畢展「NIRVANA 涅槃」，於今( 8) 日在玉崗紀念圖書館盛大開幕。本屆以「NIRVANA 涅 槃」象徵創作者在四年專業養成後的重生與突破，展現學生從哲學思辨、生命情緒、靈性意識到環境信仰領域的跨界實踐，涵蓋動態走秀、靜態文創作品與論文研究成果共逾百件作品。
本屆動態展演以多元議題貫穿全場，呈現青年設計者對時代觀察的敏銳度與深度思考。例如以藍眼淚隱喻情緒光點的「BLUE TEARS」、探討資訊時代價值混亂的「方圓序」、結合歌德風與日本繩縛象徵身分框架的「Obvoluta」、以及以解離現象作為視覺延伸的「心境裂縫」，從「Visible Soul」關注自閉兒內在世界，到「粉色過重」與「靜謐之癒」訴說現代人的偽裝壓力與現實的束縛，再到「荒原餘燼」與「再生」描繪痛苦、希望與重生的循環，皆展現對自我理解、極端環境中的韌性與新生。靈性與宇宙意象相關作品如「天體詠嘆」與「Lucent・Dream」則透過星辰、花朵與夢境，呈現對精神自由的追尋；「寂」以各式剪裁為技法，更體現寂靜壓迫下的自我主體展演。
靜態展品涵蓋情緒、自然、生物、文化與人文等多元創作面向，作品數量與呈現深度皆為歷屆之最。其中「心霾交織」與「依附者」以材質象徵憂鬱與負面情緒的依附，探討心理狀態的可視化；「幻珊之境」、「共生形體」與「鱗動」則從珊瑚、水母、魚類等自然生物汲取靈感，展現材料與技法的創新運用。布袋戲為核心轉譯文化符號的「神戲」、日治花磚重現歷史美學的「磚樺」、以鐵花窗光影構築金屬飾品語彙的「隙光慢行」、以及融合客家傳統盤花技藝的「客家娃娃夢」，皆展現學生對在地文化的深度理解與當代轉化能力，呼應文化永續的重要性。
在學術研究面向，本屆共發表五篇論文，從文化永續、科技應用到產業洞察皆有涉略，其中「香蕉葉鞘纖維 ×客家文化之文化轉譯研究」與「以客家九香為意象的漆藝設計」強調環保材料、本土文化與創新工藝的結合；智能服裝研究則以心率感測技術為核心，探討科技如何轉化情緒與互動，拓展服裝在未來生活中的可能性。另有研究深入分析時尚產業員工性格與工作滿意度，以及探討社群濾鏡對自信與容貌焦慮的影響，反映學生對產業趨勢與社會心理現象的觀察與關懷。
這次展覽象徵著學生們擺脫既有框架的束縛，勇敢探索未來的無限可能。不僅是向過往迷惘的告別，更是一場自我追尋的嶄新突破。後續也在12月13日至 14日將於屏東縣民公園舉辦校外展，屏科大誠摯邀請社會各界蒞臨參與，欣賞具備文化深度、技術創新與設計思辨的多元成果，共同見證新世代創作者以熱情與專業打造的時尚能量。
