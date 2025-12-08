屏科大時尚系畢業展演「NIRVANA涅槃」，其校內動態展演學生所設計的百餘套服飾均極具巧思及前衛。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

國立屏科大時尚設計與管理系第二十二屆畢業展演「NIRVANA涅槃」，八日在該校玉崗紀念圖書館盛大開幕。展覽涵蓋動態走秀、靜態文創作品與論文研究成果，共呈現逾百件作品，展現屏科大長期致力培育具備設計思辨、技術整合與社會關懷能力的人才能量。後續也將於十二月十三日、十四日在屏東縣民公園舉辦校外展，歡迎各界人士前往觀展。

今年動態展演以多元議題貫穿全場，呈現青年設計者對時代觀察的敏銳度與深度思考；生命與情緒面向的作品則以真實切題的情緒經驗為核心，展現對自我理解、極端環境中的韌性與新生。

屏科大時尚系畢業展演「NIRVANA涅槃」開幕，在靜態展中作品豐富多元。（記者鄭伯勝攝）

靜態展品涵蓋情緒、自然、生物、文化與人文等多元創作面向，作品數量與呈現深度皆為歷屆之最。其中「心霾交織」與「依附者」以材質象徵憂鬱與負面情緒的依附，探討心理狀態的可視化；「幻珊之境」、 「共生形體」與「鱗動」則從珊瑚、水母、魚類等自然生物汲取靈感，展現材料與技法的創新運用。此外，臺灣文化亦是本屆一大亮點，包括以布袋戲為核心轉譯文化符號的「神戲」、以日治花磚重現歷史美學的「磚樺」、以鐵花窗光影構築金屬飾品語彙的「隙光慢行」、以及融合客家傳統盤花技藝的「客家娃娃夢」，皆展現學生對在地文化的深度理解與當代轉化能力，呼應文化永續的重要性。

在學術研究面向，本屆共發表五篇論文，從文化永續、科技應用到產業洞察皆有涉略，展現時尚設計與管理系完整的研究培育成果。屏科大誠摯邀請社會各界蒞臨參與，欣賞具備文化深度、技術創新與設計思辨的多元成果，共同見證新世代創作者以熱情與專業打造的時尚能量。