屏科大時尚系義剪服務 以專業與關懷陪伴療養院長輩

屏科大時尚設計與管理系師生前往屏縣私立享清福療養院義剪服務，以專業與關懷陪伴長輩。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

國立屏科大時尚設計與管理系師生前往屏東縣私立享清福綜合長照機構，舉辦年度服務「義剪關懷活動」，學生們運用在校所學的專業技能回饋社會，不僅展現在校學習的實務成果，也在真實服務中體會專業價值與社會責任，期盼讓長者們在清爽整潔的新造型中感受溫暖與陪伴。

義剪過程中，學生們在老師指導下分組合作，從剪髮前的溝通、造型建議，到實際操作，每一個環節都力求細心與耐心；老師也特別提醒，同學們需根據長者的髮質、臉型及生活習慣調整剪髮方式，重視個別需求，讓整體服務流程順暢又溫馨。

廣告 廣告

長者們在學生們親切的陪伴中展露放鬆開朗的笑容，彼此的互動更讓義剪現場洋溢著溫暖的人情味，參與的學生表示，透過此次義剪，不僅提升了專業技術，也更深刻理解與人互動的意義；在替長者整理儀容的過程中，從對話與微笑裡感受到真摯的回饋與成就感，與長者們之間的親切互動，不僅可以聆聽他們的故事，彼此分享生活的喜悅。這不僅是技術上的磨練，更是一次學習關懷、理解與同理心的寶貴經驗。

屏科大表示，此次活動不僅為享清福療養院的長者帶來實際的關懷，也讓時尚系師生收穫滿滿。未來，時尚系將持續推動相關服務，以專業累積善意，讓大學的社會責任理念持續溫暖社會的每一個角落。