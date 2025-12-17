屏科大木設系攜手企業強化產學合作 捐贈偏鄉小學課桌椅

屏科大木設系攜手合青企業進行「教育空間木質研發計畫」，捐贈一批全新設計符合美學概念之課桌椅予屏縣四所偏鄉國小，以實際行動關懷在地教育環境。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東科技大學木材科學與設計系與合青企業公司長期合作，推動「教育空間木質研發計畫」，捐贈一批全新設計、符合美學概念之課桌椅共一五０組予屏東縣泰武、東港、繁華及廣安等四所偏鄉國小，以實際行動關懷在地教育環境。

屏科大木設系同時舉辦「２０２５書巢新創設計競賽頒獎典禮暨產學合作成果發表」，由多位專任教師呈現校園家具設計、永續木材運用、工藝再製、空間改善策略等產學研究成果，展現木設系在研究深化及人才培育、設計創新與產業鏈結上的多元能量。

屏科大校長張金龍表示，屏科大長期秉持「學用合一、理論與實務並重」的教育理念，深信真正的學習不應侷限於課堂之中，更應走入真實的產業環境，培育優秀的人才。

屏科大木設系指出，這次課桌椅捐贈由合青企業公司提供實體產品，並由系上師生協助規劃整備流程，優先提供給偏鄉地區學校；期望藉此改善教室空間環境，讓孩子們擁有更舒適、友善的學習空間。同時藉由此次活動發表與展示系上產學合作成果，讓業界夥伴、校內師生與地方社群了解木設系在研究能量、技術創新與實務合作上的最新成果。

合青企業公司表示，企業長期關注改善教育空間美學的問題，藉由此次捐贈一五０組課桌椅給屏縣偏鄉國小，希望以公益力量回饋社會。而與屏科大木設系的合作更讓企業看見年輕世代的創意與實作能力，未來將持續深化產學合作，並開發更多適用於校園與公共空間的友善家具。

屏科大木設系強調，將持續串連產業、學校與社區，以木材科學、設計與永續為核心，推動更多公益行動及產學合作計畫，期盼讓專業教育成為支持地方與社會的重要力量。