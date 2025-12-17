屏科大木設系攜手在地企業 捐贈偏鄉小學課桌椅

記者孫建屏／屏東報導

國立屏東科技大學木材科學與設計系和合青企業有限公司長期合作，推動「教育空間木質研發計畫」，設計並打造一批全新、符合美學概念課桌椅，今（17）日舉行捐贈儀式，此一可節整高度150組新式課桌椅由合青企業贈予屏東縣泰武國民小學、東港國民小學及繁華國民小學、廣安國國民小學等4所偏鄉國小，以實際行動關懷在地教育環境。

活動中，在屏東縣政府教育處、地方民意代表、在校師生的見證下，由屏科大校長張金龍、農學院院長林宜賢、木設系主任林錦盛、縣議員何長成等人將課桌椅代表捐贈給泰武國小等4所小學校長，泰武國小校長賴慶安等亦回贈合青企業總經理王怡婕感謝狀，讓共同為改善學童學習福祉的努力，更顯溫馨動人。

課桌椅捐贈由合青企業提供實體產品，由屏科大木設系師生協助規劃整備流程，優先提供給偏鄉地區學校，期望藉此改善教室空間環境，使孩子們擁有更舒適、友善的學習空間。

張金龍表示，屏科大長期秉持「學用合一、理論與實務並重」的教育理念，深信真正的學習不僅侷限於課堂之中，更應走入真實的產業環境，培育優秀的人才。此次特別感謝屏東縣政府、各界民意代表、合青企業，以及木設系師生的共同投入與努力，透過捐贈儀式回饋社會，不僅具體實踐大學社會責任，也為師生打造一個追求卓越、實現理想與夢想的重要平台。

王怡婕指出，合青企業長期關注改善教育空間美學的問題，此次捐贈150組課桌椅給屏東縣偏鄉國小，希望以公益力量回饋社會。而與屏科大木設系的合作更讓人看見年輕世代的創意與實作能力，未來將持續深化產學合作，並開發更多適用於校園與公共空間的友善家具。

「這些課桌椅可能至少要陪伴小朋友8個小時以上，要是能夠符合人體工學，讓長很快的孩子、小個的孩子，有可以調整的課桌椅，是很棒的一件事。」泰武國小校長賴慶安說，這批課桌椅還可以讓孩子自己組裝，相信他們會更愛惜，提高學習的興趣和態度，因此，此項捐贈不僅改善教室環境，也象徵著教育單位、企業與高教機構共同投入教育環境改善的實質力量。

此外，同時舉辦的「2025 書巢新創設計競賽頒獎典禮暨木材科學與設計系產學合作成果發表」，由多位專任教師呈現產學研究成果，包含校園家具設計、永續木材運用、工藝再製、空間改善策略等，現場展示原型作品與應用案例，展現木設系在研究深化與產業合作上的豐碩進展，以及人才培育、設計創新與產業鏈結上的多元能量。

屏科大校長張金龍（左）代表致贈東港國民小學新式課桌椅。（記者孫建屏攝）

泰武國小校長賴慶安（右）回贈合青企業總經理王怡婕（左）感謝狀。（記者孫建屏攝）

國立屏東科技大學木材科學與設計系攜手合青企業有限公司，捐贈屏東縣泰武國小等4所偏鄉小學150組全新及可調整高度的課桌椅，以實際行動關懷在地教育環境。（記者孫建屏攝）

屏科大與合青企業捐贈的全新課桌椅，可由學童自行組裝，亦可因應身高調整桌椅高度。（記者孫建屏攝）

2925書巢新創設計競賽頒獎典禮，由屏科大校長張金龍（左1）、合青企業總經理王怡婕（右1）頒發獲獎同學獎金。（記者孫建屏攝）

「木材科學與設計系產學合作成果發表」， 展現木設系師生學習研發成果。圖為木設系師生榮獲2025韓國首爾發明獎金牌的換向式破壞工具（記者孫建屏攝）

「木材科學與設計系產學合作成果發表」， 展現木設系師生學習研發成果。圖為師生研發橡膠複合隔音墊，由橡膠與PU發泡壓製複合而成，提升隔音性能。（記者孫建屏攝）