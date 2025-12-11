屏科大校內竟「大塞車」！ 學生連撞3傷 汽機車分道惹議

屏東科技大學車禍再添一筆，11號中午時間，校內竟出現機車大回堵，一名學生沒注意路況釀3車連撞，原來是校內車道設計汽機車分道，中午校門口湧入大批機車才導致塞車，校方表示是為了避免校外塞車影響居民，對於校內回堵情況將討論調整。

屏東科技大學校內竟出現機車大回堵，一名學生沒注意路況釀3車連撞，原來是校內車道設計汽機車分道，中午校門口湧入大批機車才導致塞車（圖／TVBS）

在屏科大校區中午下課時段，大量學生騎乘機車準備離校，卻因機車道嚴重回堵而形成綿延數十公尺的車龍。在這擁擠的情況下，一名騎士疑似未注意前方路況且未減速，直接撞上前方車輛，導致三部機車相撞並飛至汽車道，三名騎士全部倒地。幸運的是，三位騎士僅受輕微擦挫傷，並無嚴重傷勢。

中午學生下課，車流才一瞬間無法疏導，而一開始設計汽機車分道，其實就是能疏導校外交通，現在反而造成校內塞車（圖／TVBS）

對於校內汽機車分道的設計，學生們意見不一。有學生認為分道設計雖然造成排隊現象，但相對更安全，能減少汽機車混行帶來的危險。也有學生建議校方考慮在中午尖峰時段調整交通管制措施，或是擴寬機車道以緩解擁擠情況。

這起三車追撞事故發生在10日中午學生下課時間，當時車流瞬間無法順利疏導。屏科大主任秘書林芳銘表示，校方原先設計汽機車分道的目的是為了讓學生離校時能夠疏導校外交通，避免影響周邊居民，但現在發現這種做法導致校內塞車，未來將持續探討並調整改進交通管理方式，與時俱進。

雖然校方的分道設計確實改善了中林路的交通擁塞狀況，但校內交通問題卻日益嚴重。據統計，屏科大校內今年車禍總數已達至少170件，提醒學生們必須更加留意校內路況，避免上學途中發生意外受傷。

