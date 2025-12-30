屏科大校園野狗竄害摔車 學生怒轟學校放任

屏東科技大學校園內也發生驚魂事故。（圖／東森新聞）





動物突竄馬路已成嚴重的交通隱憂！近期除了有重機騎士因閃避不及撞上獼猴導致慘摔、獼猴身亡的意外，屏東科技大學校園內也發生驚魂事故。一名18歲女學生在校內騎車時，突遭一隻黑狗衝撞，導致連人帶車倒地受傷。雖然女學生僅受皮肉傷，但接連發生的動物擾亂交通事件，已引發大眾對於道路與校園安全的強烈關注。



還原屏科大事故現場，29日上午八時許，該名女大生行經校園時車速並不快，一旁還有公車行駛。未料一隻黑狗突然從路旁竄出，直撞機車前輪，女大生反應不及當場摔車，一度痛到趴在地上無法起身，肇事黑狗則迅速逃離。後方騎士見狀趕緊煞車並協助報警，所幸女學生送醫後僅四肢擦挫傷，並無大礙。

廣告 廣告

在 Threads 查看

然而，此事故引發受傷女學生男友強烈不滿，痛批校方放任流浪狗不管，導致校園內危機重重。不少在校生也受訪表示，雖然學校明令禁止餵養，但仍常見有人投食，造成流浪狗群聚且行徑不可控，嚴重威脅騎乘安全。學生們普遍認為校方目前的管控措施過於消極，呼籲應採取更嚴格的手段將流浪狗「抓起來」或妥善安置。



對此，屏科大學務長吳雅玲回應，校內並無飼養校犬，且已明確禁止師生餵養。她強調，若發現遊蕩犬貓，會通報總務處或校安中心進行人道驅離，並聯繫屏東縣政府動保單位協助處理。面對學生對行車安全的擔憂，校方承諾將持續加強管控與宣導，期盼能有效降低此類意外，還給師生安全的校園環境。

更多東森新聞報導

注意！東京知名動物園「有狼逃脫」 急發公告

快訊／彰化芳苑蛋雞場確診禽流感 撲殺27347隻蛋雞

意外搭上便車！無尾熊誤闖公車引關注 獲救平安野放

