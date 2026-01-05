屏科大榮獲2025臺灣無人飛機創意設計競賽」雙料佳績

屏科大師生所共同設計的「空中代號Ｘ」定翼型無人機」，榮獲２０２５臺灣無人飛機創意設計競賽」第二名及佳作雙料佳績。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

中華民國航空太空學會主辦的「２０２５臺灣無人飛機創意設計競賽」日前在嘉義「亞洲無人機ＡＩ創新應用研發中心」盛大舉行，國立屏科大師生所共同設計的「空中代號Ｘ」定翼型無人機，憑藉創新設計和精湛技術，在全國各大專校院的十七組晉級隊伍中脫穎而出，榮獲自造飛行組飛機設計獎第二名及創意獎佳作，展現屏科大在無人機設計與跨域實作上的亮眼成果。

「空中代號Ｘ」定翼型無人機，由屏科大智慧機電學士學位學程教授徐子圭、副教授徐嘉偉及研究員張鴻彬共同指導吳宇翔等四名學生設計製作，該機翼展達二公尺，以夾板與巴沙木構建全機隔框及骨架，採用高翼穩定的前三點設計，兼具良好飛行穩定性與操作可靠度，同時具備可額外載重五公斤貨物的能力，並透過高升阻比與大推重比的優化設計，提升整體飛行性能與任務執行彈性，順利在「２０２５臺灣無人飛機創意設計競賽」獲得評審青睞。

屏科大師生所共同設計的無人機，榮獲2025臺灣無人飛機創意設計競賽」雙料佳績。（記者鄭伯勝翻攝）

屏科大教授徐子圭表示，面對新領域，學生只要保持好奇心並勇於嘗試，就能從「熟悉」邁向「專精」，再由「專精」走向「專家」。

屏科大長期深耕且配合教育部ＵＳＲ計劃「國境南灣飛夢園-大鵬展翅」，開設航空科學微學程，培育無人機設計、維修、飛航、通訊及管制人才；相關課程除可支援校內林場觀測、空污偵測、水土監測、橋樑巡檢、海洋保育與智慧農業等多元應用需求，也進一步厚植無人機產業與低空經濟所需之人才培育能量，為南臺灣無人機產業發展注入動能。