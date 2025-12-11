屏科大機車道塞車連環撞 學生籲開放汽車道

屏科大校內，一名騎士煞車不及，追撞前面二部機車，三台機車撞成一團。（圖／翻攝自屏東縣內埔鄉臉書）





屏科大校內，10月間才接連發生兩起學生騎車自摔死亡事故，昨（10）日在校園內，又因為機車騎士排隊要出校門，其中一名騎士煞車不及，追撞前面2部機車，3台機車撞成一團。學生PO出影片，還指控說校門口那麼大，結果只開放一小車道給機車，汽車道空空蕩蕩，校方則說有安全考量，會再檢討。

屏科大學生騎在學府路，前方車速已經慢下來，但一名學生沒注意，直接把前面兩部機車撞飛。其中一部機車連人帶車往左邊噴飛，另一人則往右邊倒，釀成3車連環撞。

屏東內埔分局第四組組長黃堂益：「學生騎乘機車，不慎追撞前面2台機車，造成2人手腳輕微擦挫傷，經員警酒測，酒測值均為零。」

車禍當時，可以看到學生們都乖乖靠右騎，《EBC東森新聞》直擊，學府路放學時間也一樣機車大排長龍，但旁邊的兩道汽車道，經過的車輛數的出來，有學生認為設計不良。

屏科大學生：「機車道可以再更寬一點，對，好像現在中午的時間，都會大排長龍機車，對，還有放學時段。」

屏科大學生：「因為開車畢竟很多都是教授，或是老師們才開車，學生都騎機車，看能不能就是說，中午的時段開放一下（汽車道）。」

學生的質疑不是沒道理，因為交通尖峰時期，從校內要離開的機車擠在機車道，大排長龍，反而是汽車道沒什麼車，學生期盼能改為混合車道。

屏科大主任秘書林芳銘：「這些的管制方式也應該與時俱進，那這個部分，學校會再做後續不斷的探討跟做調整改進。」

校方說真的是兩難，原本規劃機車道是希望學生安全出校門，但其實屏科大校內，10月才接連發生兩起死亡車禍。據統計，從今年1/1至今，報案的車禍就有161件，其中包含兩起死亡車禍，分別是10/11，學生在學府路過彎自摔不治，10月初則是有學生在體育館前自撞分隔島身亡。現在學生反映出校門不安全，校方得跟相關單位好好想想，該怎麼改善會更好。

