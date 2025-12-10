屏科大獸醫教學醫院全台最大承重床台 壽山110公斤母獅「布蕾」麻醉檢查

〔記者陳彥廷／屏東報導〕高雄市立壽山動物園13歲母非洲獅布蕾，近期一度出現血尿及陰道異常分泌物等相關病史，園方為釐清是否存在潛在疾病，攜手國立屏東科技大學附設獸醫教學醫院團隊，麻醉獅子後以貨車載送至屏東縣屏東市、今年9月甫開始營運的屏科大附設獸醫教學醫院城中院區，接受高階電腦斷層(CT)掃描檢查。

屏科大獸醫教學醫院全新購置啟用的160切電腦斷層掃描儀，床台承重可達300公斤，是目前全台最大，也為這隻「大貓」的檢驗派上用場，整個過程由屏科大獸醫教學醫院醫療團隊共14位小動物外科、影像科獸醫師、8位獸醫學系學生與壽山動物園獸醫師事前詳細規劃動線和人員分工，確保運送、麻醉與檢查流程順利進行，獅子於檢查後順利甦醒並返回園區持續觀察。

壽山動物園表示，多年來在野生動物的臨床醫療上均獲得屏科大獸醫教學醫院即時且專業支援，13歲的布蕾已進入中年期，又是屬大型動物，在園區X光檢查受限於穿透度，較難發現細微異常，因此攜手屏科大動物醫院團隊進行電腦斷層(CT)檢查，並進一步研討後續醫療方向，以提供最符合動物最佳利益處置方案，未來園方也將持續深化雙方合作，讓園區動物都能獲得最好最專業的醫療照護資源。

屏科大附設獸醫教學醫院與壽山動物園為長期建教合作夥伴，獸醫教學醫院院長林莉萱表示，布蕾略有發炎情形，不過當時並未檢出立即性風險的症狀，檢查時亦同步進行血液檢查與健康評估，以確認動物整體健康狀態，後續治療則待檢體報告再行討論，院方說，這台CT是少見可支援大型動物檢查的高階影像設備，同時導入AI智能影像技術，打造城中院區成為現代化獸醫影像醫學中心、跨專科整合獸醫團隊及動物友善醫療動線，大幅強化南部地區動物整體的醫療量能，成為重要的動物影像診斷與轉診支援中心。

