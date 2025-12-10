屏科大獸醫教學醫院 釐清壽山動物園母獅病因

記者孫建屏／綜合報導

近日剛揭牌的國立屏東科技大學附設獸醫教學醫院城中院區，設置高階的160切電腦斷層掃描儀，有國內獸醫界唯一承重可達300公斤床台設備，昨（9）日首度運用在大型動物「病患」身上，醫療團隊為高雄市立壽山動物園母非洲獅「布蕾」進行影像檢查，以進一步釐清近日曾出現的血尿及陰道異常分泌物是否存在潛在疾病，作為後續診斷與治療評估的重要依據。

為了妥善照護這隻13歲的母獅，整個過程由屏科大獸醫教學醫院醫療團隊共14位小動物外科、影像科獸醫師、8位獸醫學系學生，以及壽山動物園獸醫師事前詳細規劃動線和人員分工，確保運送、麻醉與檢查流程順利進行，獅子於檢查後順利甦醒，並返回園區持續觀察。

廣告 廣告

壽山動物園表示，多年來在野生動物的臨床醫療上均獲得屏科大獸醫教學醫院即時且專業的支援，此次母非洲獅屬大型動物，在園區X光檢查上受限於穿透度，較難發現細微異常。為釐清是否仍有潛在疾病，特別與屏科大動物醫院團隊攜手進行電腦斷層（CT）檢查，並研討後續醫療方向，以提供最符合動物最佳利益的處置方案。

此次城中院區檢查「布蕾」使用的160切電腦斷層掃描儀，為全新購置啟用，是國內獸醫界唯一床台承重可達300公斤的設備，也是目前臺灣少見可支援大型動物檢查的高階影像設備，同時也率先導入AI智能影像技術，可因應不同動物體型獲得最佳影像品質；檢查時亦同步進行血液檢查與健康評估，以確認動物整體健康狀態。

隨著屏科大獸醫教學醫院城中院區正式啟用，院內導入現代化獸醫影像醫學中心、跨專科整合獸醫團隊及動物友善醫療動線，大幅強化南部地區動物整體的醫療量能，成為重要的動物影像診斷與轉診支援中心。

獸醫教學醫院院長林莉萱表示，屏科大獸醫教學醫院長期參與不同物種動物的醫療服務，建構完整的臨床醫療量能，此次協助壽山動物園獅子進行高階影像檢查，不僅展現醫院在大型動物影像診斷上的能力，也體現多年共同守護動物健康的成果。