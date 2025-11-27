屏科大獸醫院 城中院區啟用
屏東科技大學附設獸醫教學醫院城中院區試營運近3個月後，終於在27日啟用，位在屏東市的新院區設有8大專科與獸醫輸血醫學中心，除專責伴侶動物與特殊寵物醫療，還建置先進設備，是南部動物醫療與臨床教育新基地，議員也期待屏東能成為南部動物醫療重鎮。
屏科大校長張金龍指出，城中院區設有8大專科與獸醫輸血醫學中心，並建置先進影像設備，包含160切電腦斷層掃描儀及可載重300公斤專用床台，除專責伴侶動物與特殊寵物醫療外，也將診療服務延伸至大型與野生動物。
張金龍進一步表示，城中院區還擁有動物友善就診動線與現代化臨床空間，融合教學、研究與產業合作多功能設計，將提供更完整臨床環境及專業訓練，並培育具有國際視野獸醫專業人才，同時也因新院區位在屏東市，是屏東縣的核心地帶，未來將可服務更多在地居民。
獸醫教學醫院院長林莉萱表示，新院區肩負臨床教學、動物醫療與社會服務等3大使命，將與其他動物醫院建立轉診後送服務網，診治較複雜或有使用高階設備需求的病例，同時也讓學生在學習診療思考邏輯時，學到如何與外界醫院接觸，此外，醫院一直以來都有接收外縣市病例，而今新院區設於屏東市區，將對高雄、嘉義或台南等地的就診寵物更加方便。
縣議員梁育慈說，面對近年寵物醫療需求與日俱增，屏科大在屏東市成立動物教學醫院，讓市區毛小孩有更好的醫療量能及品質，也希望有更多頂尖的獸醫師可以在屏東服務，不論是寵物照養或是經濟動物防疫各方需求，都期待屏東成為南部動物醫療重鎮所在。
縣議員陳揚表示，期待城中院區持續提升整體動物醫療環境，並與屏東縣政府深化合作，支援搜救犬、動保及其他公務動物的授權醫療，發揮專業功能。
