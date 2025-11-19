屏科大艦載ＡＩ抗浪防震無人機起降坪 獲歐盟國際發明展金獎

屏科大教授徐子圭領軍的團隊所研發之「艦載ＡＩ抗浪防震無人機起降坪」，榮獲歐盟第二大國際發明展金獎。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

歐盟第二大國際發明展「２０２５第十九屆波蘭國際發明展」圓滿結束，共有二十六國三四六件作品參展，屏科大智慧機電學士學位學程徐子圭教授團隊與海空軍及中研院共同合作的「艦載ＡＩ抗浪防震無人機起降坪」作品，成功解決中小型船舶因風浪造成無人機起降危險的問題，以突破性的技術榮獲金獎及大會最佳發明創作獎，成功點亮屏科大在全球舞台的研發能量。

屏科大教授徐子圭表示，大型的航空母艦舺板上都有非常穩定的平台提供直升機起降，但是中型或小型的船舶、遠洋漁船、巡防艦、緝私艦等，會因風浪而搖晃，使得直升機或無人機起降造成危險。

徐子圭指出，海浪對船舶的搖晃震盪包含了俯仰、偏航、垂直震盪，是一種非常多元偶合性的震盪，傳統的ＰＩＤ控制器響應的時間大約０.５秒左右，如果海浪不穩定或突然大浪，都可能造成飛機起降的危險。但此次參展作品的控制機制為雙迴路補償回饋控制，內迴路依然保持傳統的ＰＩＤ控制模式，但是加入了ＡＩ模型的外迴路預測浪高模組，預判即時浪高及六日浪高預測，可縮短響應時間至１０毫秒，並且採用低成本的單板電腦為控制模組，非常具有市場潛力價值及重大技術突破。

波蘭國際發明展由波蘭教育部及專利局支持並舉辦，為經濟部列名世界著名重要發明展，同時也為歐盟第二大國際發明展。屏科大徐子圭教授強調將持續推動智慧科技與國防產業鏈結，培育創新人才，並以研發成果提升臺灣在國際舞台的競爭力。