屏科大附設獸醫教學醫院 城中院區正式啟用

（中央社記者黃郁菁屏東縣27日電）屏科大附設獸醫教學醫院城中院區今年9月在屏東市試營運，今天正式啟用。新院區專責伴侶動物與特殊寵物醫療，並建置先進設備，校方期盼能為南部獸醫醫療提供更完善服務。

國立屏東科技大學附設獸醫教學醫院今天舉行「城中院區開幕暨揭牌典禮」，在屏科大校長張金龍、獸醫學院院長邱明堂、獸醫系主任蔡宜倫，及獸醫教學醫院院長林莉萱等人與產官學界共同見證下，正式啟用城中院區。

張金龍接受媒體聯訪表示，城中院區位在屏東縣核心地帶，可服務更多在地居民，並提升毛小孩照護服務。屏科大除投入經費更新設備、引進先進儀器，更以標準化診療流程、分流動線與專科化服務，提升醫療效率與安全性，打造讓飼主與毛孩更安心、舒適醫療環境，期待院區為南部獸醫醫療提供更完善服務。

林莉萱表示，新院區肩負臨床教學、動物醫療與社會服務3大使命，會與其他動物醫院建立轉診後送服務網，診治較複雜、或有使用高階設備需求病例，讓學生在學習診療思考邏輯同時，也能學到如何與外界醫院接觸。此外，醫院向來接收許多外縣市病例，新院區位置相較於內埔院區，對高雄、嘉義或台南等地都更方便。

屏科大表示，城中院區專責伴侶動物與特殊寵物醫療服務，今年9月9日起開始試營運，院區設有8大專科與獸醫輸血醫學中心，建置先進影像設備包含160切電腦斷層掃描儀，及可載重300公斤專用床台，將診療服務延伸至大型與野生動物。

屏科大提及，城中院區擁有交通便利、動物友善就診動線與現代化臨床空間，融合教學、研究與產業合作多功能設計，將提供更完整臨床環境及專業訓練，培育具有國際視野獸醫專業人才，同時提升南部地區動物醫療品質。（編輯：李亨山）1141127