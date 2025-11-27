屏科大附設獸醫教學醫院「城中院區」啟用

屏科大附設獸醫教學醫院「城中院區」，由校長張金龍（右五）等人揭牌後正式啟用。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

國立屏科大附設獸醫教學醫院「城中院區」二十七日正式開幕，也是屏科大創校一０一週年校慶之際正式啟用，具有深遠象徵意義。儀式由校長張金龍、獸醫學院院長邱明堂、獸醫系主任蔡宜倫、獸醫教學醫院院長林莉萱、校內外貴賓、合作獸醫院代表以及產官學界共同見證下正式揭牌啟用，象徵屏科大獸醫教育與臨床服務量能邁向全新里程碑。

屏科大校長張金龍表示，獸醫教學醫院城中院區擁有交通便利、動物友善的就診動線與現代化臨床空間，融合教學、研究與產業合作的多功能設計，將提供更完整的臨床環境及專業訓練，培育具有國際視野的獸醫專業人才，同時提升南部地區的動物醫療品質。

屏科大附設獸醫教學醫院「城中院區」位於屏市信義路，交通便利，將成為南部地區兼具專業、品質的動物醫療新基地。（記者鄭伯勝攝）

張金龍指出，屏科大創校百年始終專注於提升獸醫教育與臨床技術，附設獸醫教學醫院亦長年以其高品質醫療服務深獲社會肯定；城中院區的啟用不僅象徵屏科大「１００＋１」的嶄新跨越，更在一０一週年校慶時刻為學校獸醫體系寫下重要發展里程碑。讓教學能夠與地方深度合作，新院區除導入更完善的設備，更以標準化診療流程、分流動線與專科化服務提升醫療效率與安全性，打造讓飼主與毛孩更安心、舒適的醫療環境。

屏科大表示，未來將持續落實「教育、研究、服務」並行的核心精神，善用城中院區的啟用契機，深化臨床教學品質、擴大產學合作、強化研究量能，並促進臺灣獸醫教育與國際接軌，也為南部地區打造兼具專業、品質與溫度的動物醫療新基地。