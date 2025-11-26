屏科大附設獸醫教學醫院「城中院區」正式啟用

記者孫建屏／綜合報導

國立屏東科技大學附設獸醫教學醫院今（27）日舉行「城中院區」開幕暨揭牌典禮，由校長張金龍、獸醫學院院長邱明堂、獸醫系主任蔡宜倫、獸醫教學醫院院長林莉萱與校內外貴賓、合作獸醫院代表，以及產官學界共同見證下正式啟用，象徵屏科大獸醫教育與臨床服務量能邁向全新里程碑。

屏科大校長張金龍表示，屏科大自創校以來，始終專注於提升獸醫教育與臨床技術，附設獸醫教學醫院長年以其高品質醫療服務深獲社會肯定，城中院區的啟用不僅象徵屏科大「100＋1」的嶄新跨越，更在 101 週年校慶時刻，為學校獸醫體系寫下重要發展里程碑。

同時，城中院區讓教學能夠與地方深度合作，除導入更完善的設備，更以標準化診療流程、分流動線與專科化服務提升醫療效率與安全性，打造讓飼主與毛孩更安心、舒適的醫療環境。

林莉萱亦指出，新院區肩負臨床教學、動物醫療與社會服務3大使命，使學生在真實臨床場域中深化技能，提供更精準與高效率的醫療照護，同時結合社區與公益單位，共同推動動物福利與生命教育，展現大學回饋社會的在地關懷。

屏科大附設獸醫教學醫院城中院區擁有交通便利、動物友善的就診動線與現代化臨床空間，並融合教學、研究與產業合作的多功能設計，可提供更完整的臨床環境及專業訓練，培育具有國際視野的獸醫專業人才，提升南部地區的動物醫療品質。

屏科大指出，未來將持續落實「教育、研究、服務」並行的核心精神，善用城中院區的啟用契機，深化臨床教學品質、擴大產學合作、強化研究量能，並促進臺灣獸醫教育與國際接軌。

屏科大校長張金龍偕同校內重要主管與產官學界代表共同為獸醫教學醫院城中院區揭牌。（屏科大提供）

城中院區可提供更完整的臨床環境及專業訓練，培育具有國際視野的獸醫專業人才。（屏科大提供）