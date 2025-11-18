屏科大餐旅系ＵＳＲ攜手在地推動「社區廚房×創新食旅」

屏科大餐旅系ＵＳＲ團隊與屏東平原鄉土文化協會「三間屋」共同舉辦「前導ＵＳＲ計畫：社區廚房 × 創新食旅」成果發表會，氣氛熱絡。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

國立屏科大餐旅管理系ＵＳＲ團隊十八日與屏縣屏東平原鄉土文化協會「三間屋」共同舉辦「前導ＵＳＲ計畫：社區廚房 × 創新食旅」成果發表會。計畫以內埔鄉美和村為實踐場域，結合在地客家文化與屏東農產食材，與社區長輩攜手研發三款兼具創新與傳統風味的點心台式馬卡龍、花生豆腐餅乾與九層塔鹹餅，充分展現跨域共創的能量。

計畫推動期間，屏科大餐旅系師生多次深入社區，以示範教學的方式陪伴長輩從初次接觸烘焙器具的生疏到逐漸熟練擠餡、翻面與包裝等技巧；透過持續的練習與互相支持，烘焙課不僅是技術傳授，更成為社區、學生與大學共享成長的歷程。整個過程完整呈現「大學走入社區、社區支持大學」的ＵＳＲ精神。

屏科大餐旅系ＵＳＲ團隊與社區長輩共同研發台式馬卡龍、花生豆腐餅乾與九層塔鹹餅等三款兼具創新與傳統風味的點心，充分展現跨域共創的能量。（記者鄭伯勝攝）

屏科大餐旅管理系施慧雯助理教授表示，此計畫最珍貴的價值不只在於產品開發，更在於大學專業與社區生活智慧的真實連結，而每一次走進社區，就是一次共同學習；學生帶來技術與創意，長輩分享在地文化與生活經驗，大家在互相支持中完成作品。而在場域中看見長輩從不熟悉到能夠獨立完成操作，正是跨世代合作最具感動的部分。

此次成果發表會現場展出由社區長輩親手完成的點心作品，讓參與的長官貴賓能品嘗這跨域合作的成果；未來屏科大將持續深化ＵＳＲ精神，推動更多可複製、可擴散、可永續的在地實踐模式，讓大學真正成為社區的長期夥伴，共創更好的地方生活。