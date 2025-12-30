南部中心／洪明生 屏東縣報導

屏東屏科大校園內發生一起車禍，但肇事的居然是一隻狗。牠在校園馬路上奔跑撞上行駛中的機車，導致機車騎士摔車四肢擦挫傷。民眾指證肇事的黑狗是學生固定餵養的校狗，要求校方負責。但校方強調，屏科大沒有編列的校狗，這樣一來，騎士摔車受傷恐怕只能自認倒楣。

屏科大"校狗暴衝"撞翻車! 騎士慘摔四肢擦挫傷

機車騎在路上卻被路旁衝出的黑狗撞到，當場摔車。（圖／bbegg0426）

行車紀錄器拍下，機車騎在路上卻被路旁衝出的黑狗撞到，當場摔車。再看一次畫面，黑狗先從行駛中的公車前驚險衝過，卻沒閃過機車騎士，直接撞翻機車車輪，導致騎士連人帶車倒地，但黑狗卻是直接肇事逃逸。車禍地點就在屏科大校園內，肇事的黑狗被指稱就是學生固定餵養的校狗，突然衝上馬路導致機車騎士受傷，畫面PO上網，網友批評屏科大還有動保相關科系，怎麼卻放任犬隻亂跑，真諷刺。

屏科大"校狗暴衝"撞翻車! 騎士慘摔四肢擦挫傷

屏科大說校內並沒有所謂的造冊列管的校犬，也都有在宣導教育師生請勿餵食或棄置犬貓。（圖／民視新聞）

屏科大學生說，看到狗要閃是ok，但狗狗確實沒辦法在可控範圍，突然衝出來恐怕閃不過。屏科大學務長吳雅玲說，國立屏東科技大學並沒有所謂的造冊列管的校犬，其實我們也不斷在做宣導跟教育，就是在校園內請勿餵食、飼養或棄置犬貓。校方否認肇事黑狗是學校校狗，強調校園內禁止飼養犬貓。摔車的18歲女騎士四肢擦挫傷，但好端端被撞到摔車，醫藥費恐怕求償無門。

