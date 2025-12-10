屏科大CT床台可承重300公斤 壽山動物園母獅布蕾健檢

南部中心／洪明生、陳姵妡 高雄屏東報導

高雄壽山動物園的13歲母獅子布蕾，近期生殖系統出狀況，因布蕾高達110公斤，需要非常大台的檢查儀器，所以壽山動物園，將布蕾帶到屏東，由屏科大獸醫教學醫院團隊，替布蕾進行詳細檢查，帶您來看看。





屏科大CT床台可承重３００公斤 壽山動物園為１３歲母獅布蕾健檢

為了釐清非洲獅布蕾的身體狀況，園方將牠帶到屏科大附設獸醫教學醫院做檢查。（圖／民視新聞）

母獅子布蕾，在陽光下懶洋洋的，看到技士靠近，還把鼻子抬的高高的，宛如一隻可愛大貓。13歲的布蕾，個性是非洲獅裏頭最內向的，動物園也常拍攝她的生活點滴，但她最近身體出了狀況。獸醫池苑鈴：「八月的時候，有看到陰道有分泌物，然後我們初步，有做了一些檢查跟處置，目前牠的狀況，算是食慾跟精神都不錯。」園方發現，布蕾的生殖系統有些狀況，為了釐清是否存在潛在疾病，所以將布蕾用籠子，帶到屏科大附設獸醫教學醫院做檢查。

屏科大CT床台可承重３００公斤 壽山動物園為１３歲母獅布蕾健檢

屏科大獸醫教學醫院，有160切電腦斷層掃描儀，床台承重可達300公斤，才能順利來替110公斤的布蕾做檢查。（圖／民視新聞）





獸醫團隊：「幫忙一下幫忙一下。」布蕾到了之後，獸醫團隊以吹箭讓她進入深度睡眠，接著在她的手腳上綑上檢查器具，用電腦斷層進行詳細檢查，但這個檢查相當不容易，因為布蕾體重高達110公斤，僅有屏科大獸醫教學醫院，有160切電腦斷層掃描儀，床台承重可達300公斤，才能順利來替布蕾做檢查。屏科大獸醫教學醫院院長林莉萱：「所以我們做了電腦斷層，發現子宮還有包括卵巢，都有一些些的病變，但我們不是很確定病變是什麼，所以我們也做了採樣，包括老師還有獸醫師還有研究生，我們總共出動了14位獸醫師。」這次治療，院方跟動物園，一共出動了14位人員來協助，確保布蕾的運送、麻醉與檢查流程順利進行，幸好布蕾在檢查後，順利甦醒，現在已返回壽山動物園，做後續的觀察。

