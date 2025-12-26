屏科大USR深耕老埤 實踐全齡共學馬卡道文化

記者孫建屏／綜合報導

國立屏東科技大學「馬卡道健康農產業之文化韌性形塑與永續經濟建構」USR計畫，團隊推動從幼兒園到大學生，從課堂走到社區，再走進老埤馬卡道傳統祭典，串連課程與生活場域，在古令埔這片土地上扎下馬卡道文化韌性與歷史記憶的根，讓文化的種子從啟蒙階段萌芽，一路延伸至大學殿堂，體現了文化教育向下扎根「全齡傳承」的成果。

行動起始於屏科大企業管理系陳先郡老師、研究總中心古佳峻老師開設的「大學社會責任素養與實踐」及「採訪實務與文化書寫」二門通識課程，將課堂移師至老埤社區與周邊場域，學生不僅在實地踏查中感受「漁獵文化」的歷史脈絡，更親手接觸、操作「狩獵陷阱」，體會先民在山林與溪流間求生的智慧。

在農曆10月15日的馬卡道年度夜祭中，師生在耆老與社區長輩的帶領下，從上午「走鏢」競技開始，午後於老祖祠舉行的乞水、趒戲，祭拜與迎請祖靈臨場參與晚間盛事；隨後，盛大的夜祭與平安宴登場，師生一同享用可口的部落美食，在歌舞與笑語中與社區共享當下，接著以肅穆的送靈儀式，為今年祭典劃下圓滿句點；有學生感動地說：「走出課本親身走進祭典，才發現馬卡道文化是有溫度、有味道的生活記憶，能和部落長輩一起編織頭環、吃平安宴，感覺自己也成為了文化傳承的一份子。」

場景移師至屏科大非營利幼兒園，由老埤社區發展協會理事長林玉美與營造員潘燕寶，帶領小朋友認識「馬卡道埔姜頭環及糯米飯丸」的故事與意義；接著，孩子們在陪伴下親手編織頭環、搓揉糯米飯丸，從葉片的香氣、米粒的觸感到完成作品的成就感，透過五感體驗把抽象的文化轉化為具體的身體記憶。

此外，校友的力量也導入幼兒教育，校友總會常務監事黃共和專門為大班學童舉辦「我是小小王羲之」書法課程 ，讓孩子在文化素養啟蒙階段感受傳統藝術之美。黃琴心園長表示：「透過這樣結合在地文化、書藝之美，以及跨領域課程，孩子們不僅從親手編織埔姜頭環、捏糯米飯丸中，明白自己與古令埔這片土地的文化連結，更透過書法及科學探索，拓展視野，也認識多元文化。」

「看到屏科大師生參與夜祭，還有幼兒園小朋友那一雙雙小手努力編織著屬於我們馬卡道的埔姜花環，真的非常欣慰。」老埤社區發展協會林玉美理事長說，透過USR計畫，讓老埤的傳統不再只是長輩的回憶，而是能真正在下一代心中生根發芽，這份大手牽小手的傳承感動，是今年給祖靈最好的禮物。

計畫主持人屏科大行政副校長施玟玲強調，大學社會責任的核心價值，在於將學術能量轉化為在地發展的溫暖動力，透過這次從幼兒園到大學生的縱向串接，能看見文化不再只是博物館裡的展示，而是真實地活在每一個世代的生活中。

屏科大指出，計畫團隊將持續投入，致力於將珍貴的文化紀錄進行數位典藏與轉譯，並透過鏈結地方產業特色，建構兼具文化主體性的永續經濟模式；這項跨越世代的文化教育工程，將讓傳統文化成為地方發展的沃土，並為學術界與在地文化合作，開啟共學、共創、共榮的新篇章。

國立屏東科技大學「大學社會責任素養與實踐」通識課程，前往社區展示親手編織的馬卡道「埔姜頭環」，實踐文化素養與在地連結。（屏科大提供）

透過耆老指導，屏科大學生親手操作並學習製作傳統「狩獵陷阱」，體會先民運用自然素材的生存技能。（屏科大提供）

屏科大師生走入牛角灣溪，體驗馬卡道族先民的漁獵文化與環境智慧。（屏科大提供）

屏科大校友「一筆一畫」陪孩子握筆、蘸墨、落筆，把書法美感與馬卡道在地文化一起帶進教室。（屏科大提供）

在長輩族人的示範下，屏科大非營利幼兒園小朋友們戴上手套，親自體驗捏製馬卡道族傳統的糯米飯丸。（屏科大提供）