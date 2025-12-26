屏科大USR深耕老埤 實踐馬卡道文化全齡共學

屏科大USR團隊，在行政副校長施玟玲（第二排右七）的率領下深耕該校附近的內埔老埤社區，實踐馬卡道文化全齡共學的理想。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

國立屏科大團隊推動從幼兒園到大學生，從課堂走到社區，再走進老埤馬卡道傳統祭典「馬卡道健康農產業之文化韌性形塑與永續經濟建構」ＵＳＲ計畫，串連課程與生活場域扎下馬卡道文化韌性與歷史記憶的根，讓馬卡道文化的種子從啟蒙階段萌芽，一路延伸至大學殿堂，體現了文化教育向下扎根「全齡傳承」的成果。

行動的起點，始於企業管理系老師陳先郡及研究總中心老師古佳峻開設的「大學社會責任素養與實踐」及「採訪實務與文化書寫」二門通識課程，將課堂移師至老埤社區與周邊場域，學生不僅在實地踏查中感受「漁獵文化」的歷史脈絡，更親手接觸、操作「狩獵陷阱」，體會先民在山林與溪流間求生的智慧。

廣告 廣告

而老埤社區發展協會理事長林玉美與營造員潘燕寶，也帶領屏科大非營利幼兒園小朋友認識「馬卡道埔姜頭環及糯米飯丸」的故事與意義。老埤社區發展協會理事長林玉美感性地說，透過ＵＳＲ計畫讓老埤的傳統不再只是長輩的回憶，而是能真正在下一代心中生根發芽，這份大手牽小手的傳承感動，是今年給祖靈最好的禮物。

計畫主持人屏科大行政副校長施玟玲強調，大學社會責任的核心價值，在於將學術能量轉化為在地發展的溫暖動力，計畫團隊將持續投入致力於將珍貴的文化紀錄進行數位典藏與轉譯，並透過鏈結地方產業特色，建構兼具文化主體性的永續經濟模式，讓傳統文化成為地方發展的沃土，開啟共學、共創、共榮的新篇章。