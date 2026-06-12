屏科專區動土 總統：會滿足產業所需水電土地等需求

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）總統賴清德今天出席屏科半導體供應鏈專區動土時表示，台灣要均衡發展，希望嘉南高屏有半導體產業鏈S廊帶，產業界所需水電、土地、人力人才方面，會率團隊滿足大家需求。

賴總統、台積電董事長魏哲家及屏東縣長周春米等人，今天出席屏科半導體供應鏈專區動土典禮，現場不僅下大雨更雷聲大作，賴總統笑稱「天公落雨，打雷也來祝福」。

賴總統表示，台灣要均衡發展，希望從嘉義、台南、高雄、屏東能夠有半導體產業鏈S廊帶，這個目標相信未來會陸續完成，至於產業界所需要的水電、土地、人力人才方面，大家不用擔心，會率領行政院團隊滿足大家的需求。

廣告 廣告

談到水資源議題，賴總統說，幾近完成的計畫，把台灣的水庫、水壩串聯起來，高雄與屏東連通計畫也在進行中，而屏東本來就有非常豐富的伏流水，水是沒有問題，「看今天雨下成這樣，怎麼可能缺少水呢？問題是在於如何留住水、如何分配水、如何有效率使用水，台灣並不缺水」。

有關電力部分，總統說，科技不斷在進步，雖然用電範圍增加，但是能耗在減少，未來因為數據中心、算力中心的電力需求，政府也持續推動各項電力建設。

賴總統提到，土地方面也沒有問題，10年來政府所開闢的科學園區共1305公頃，公司要在台灣投資找不到土地，政府專案解決公司要立足台灣的各種土地需求。

賴總統說，過去擔任行政院長期間推動外國專業人才延攬任用條例，開放國際級的公司可以向外延攬人才，因為科技產業要發展非常需要國際人才，而勞動部也持續根據社會需求不斷在鬆綁人力等規定。

總統強調，希望全國產業界夥伴了解政府目前所推動政策，希望對台灣有信心，才有辦法立足台灣、布局全球、行銷全世界。（編輯：黃名璽）1150612