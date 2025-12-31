屏科新里程 首家進駐廠商上梁

屏東科學園區首家招商引資的廠商「宇晨材料股份有限公司」在民國114年12月31日舉行上梁儀式，預計115年完工進駐，縣長周春米（左二）親自到場恭賀。（謝佳潾攝）

屏東科學園區招商有成，首家廠商、AI產業的解熱專家「宇晨材料股份有限公司」，在民國114年12月31日舉行上梁儀式，預計115年完工進駐，而台積電半導體廠務供應鏈7家廠商也將於今年陸續動土，園區發展前景可期。

宇晨材料為全球液態金屬產品領導廠商之一，也是屏東科學園區首家招商引資的業者，董事長林秋郎斥資5億元新建廠房，以研發生產液態金屬及導熱界面材料，作為半導體晶片等產品導熱及散熱用途，在國際上具有強大競爭力，工程在113年8月動土後，僅1年4個月即迎來上梁儀式。

屏東縣長周春米親自到場恭賀，並表示，114年是屏東科技元年，1月行政院宣布大南方新矽谷計畫後，屏東正式納入半導體S廊帶，而5月行政院更宣布台積電半導體廠務供應鏈專區擇定屏東科學園區，屏東產業逐步轉型，結合半導體、AI、新材料及太空科技，成南台灣科技新門戶。

周春米說，相信未來業者總部啟用後，將帶來投資動能與就業機會，同時也將成為園區產業鏈的重要核心，目前屏東縣年產值約6000億元，希望在屏科園區全面發展後，可以達成全縣年產值1兆元目標。

對此，國科會南科管理局長鄭秀絨也捎來好消息說，屏科園區招商狀況良好，115年有台積電半導體廠務供應鏈7家廠商、以及聚合國際屏科廠將陸續動土，目前園區土地所剩不多，有意願進駐的業者要搶要快，此外，園區內的公共建設也將於年底完工。

「投資屏東正當時！」完成上梁儀式後，林秋郎開心道，選擇落腳屏科園區發展是他身為屏東子弟的使命與光榮，未來公司上市後，將在屏科園區啟動興建第二廠計畫。