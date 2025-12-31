屏科首家廠商宇晨材料上梁 南台灣科技新門戶成形

（中央社記者黃郁菁屏東縣31日電）首家進駐屏東科學園區的廠商宇晨材料今天舉行上梁典禮，將於明年底前完工啟用。園區明年中預計還有多家台積電半導體廠務供應鏈動土，南台灣科技新門戶逐步成形。

首家進駐屏東科學園區的廠商宇晨材料股份有限公司去年8月動土，今天舉行上梁典禮，屏東縣長周春米、國科會南科管理局長鄭秀絨及宇晨材料董事長林秋郎與各企業代表共襄盛舉，共同祝禱工程順利完工。

周春米表示，今年是屏東科技元年，1月行政院宣布大南方新矽谷計畫，屏東正式納入半導體S廊帶；3月國科會宣布國家火箭發射場落腳滿州九棚，成為台灣連結太空門戶；5月行政院宣布台積電半導體廠務供應鏈專區，擇定屏東科學園區，屏東產業逐步轉型，結合半導體、AI、新材料及太空科技，成為南台灣科技新門戶。

周春米表示，感謝屏東子弟林秋郎回到故鄉投資，未來總部啟用後，將帶來投資動能、就業機會，更成為園區產業鏈重要核心，中央與地方持續攜手擴大屏東產業版圖，現年產值約新台幣6千億元，盼更多廠商投資屏東，未來達成全縣1兆元目標。

林秋郎說，能投資地方並回饋家鄉相當榮耀。公司已準備好最新AI晶片相關散熱材料，也開發出最新液態金屬產品，並獲各國際大廠高度肯定。雖然廠區仍在建造，訂單已端出來，等廠區蓋好即可量產，預計2026年底完工。公司也規畫在2至3年後上市，屆時會在屏東科學園區啟動第2場建廠。

鄭秀絨表示，屏科園區公共建設將在明年底完工，招商狀況良好，園區土地所剩不多，預計明年中有7家台積電半導體廠務供應鏈與聚合國際屏科廠動土，帶動地方發展，從屏東立足邁向國際。

屏東縣政府城鄉發展處新聞稿表示，宇晨材料斥資5億元新建廠房，以研發生產液態金屬及導熱界面材料，應用於半導體晶片、高速運算電腦等產品，作為導熱及散熱用途，是AI產業重要一環。

城鄉發展處指出，縣府同步完善科學園區周遭環境，在交通方面，結合高鐵延伸、快速道路及園區周邊路網建設，強化南北與區域連結；在人才方面，攜手大專校院、研究機構與產業合作，培育半導體、材料、AI及太空科技相關專業人才；在居住與生活機能上，透過社會住宅、公共設施與生活圈營造，讓專業人才「願意留、住得好」。（編輯：李亨山）1141231