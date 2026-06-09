「屏管家AI智慧旅遊助理」串聯旅遊服務 打造屏東智慧觀光新體驗
屏東縣政府日前辦理「屏管家AI智慧旅遊助理」成果發表會，正式推出「屏管家AI」平台，展示結合生成式AI技術的智慧旅遊服務成果，透過智慧化、即時化及多語化服務應用，打造更便利、更友善的旅遊體驗，展現屏東推動智慧觀光與數位轉型的重要成果。
縣府表示，隨著生成式AI技術快速發展，智慧觀光已成為城市服務升級的重要方向。「屏管家AI智慧旅遊助理」整合觀光資訊、旅遊推薦、多語言服務及智慧互動功能，導入生成式AI、RAG檢索技術及即時旅遊資訊整合機制，打造以旅客需求為核心的 AI 旅遊服務平台；平台採用PWA（Progressive Web App）技術，民眾無須下載APP，亦可透過行動裝置快速使用服務，同時支援繁體中、英、日、韓、泰、越南及印尼等7種語言，打造更友善且具國際化的智慧旅遊環境，提升國內外旅客使用便利性，讓屏東正式邁向智慧觀光新時代。
縣府交通旅遊處強調，旅客可透過自然語言方式，即時查詢景點、美食、住宿、活動及交通等資訊，如同與真人互動般快速取得旅遊建議。此外，系統亦具備AI智慧排行程功能，可依旅客需求、旅遊天數及偏好，自動產生個人化旅遊行程，並同步提供景點間的大眾運輸搭乘方式及交通建議，提升自由行旅客規劃便利性。旅客也能將規劃完成的行程一鍵匯出 PDF 檔案，方便分享給親友或作為旅行參考，大幅提升旅遊規劃效率。
更多新聞推薦
其他人也在看
當公務員20年離職！他靠1招「年領千萬股利」：從此遊山玩水
財經中心／綜合報導許多上班族每個月拿到薪水後，會拿出一筆錢「存股」，長期下來可能累積可觀的被動收入，甚至改變整體人生規劃。經常分享投資知識的知名財經作家「不敗教主」陳重銘，近日分享當年告別20年的公務員生涯，如今靠著存股年領千萬股利的秘訣，「從此開始遊山玩水，享受人生」。
高雄網紅教師陷校事會議爆「被住院」掀議 衛生局：屬高風險個案
高雄一名擁有6.3萬粉絲的林姓教師在臉書發文自爆，6月4日傍晚家中有警察與衛生局人員到場，隨後陪同就醫，過程中被要求躺擔架並以束帶固定送上救護車，鳴笛前往醫院掀起熱議。對此，高市府衛生局今（6/10）表示，該案屬多次自殺通報之高風險個案，已依社安網啟動介入評估，強調經專業判斷與當事人及家屬同意，並無強制住院。
所羅門實體AI接單升溫 董座：客戶數已突破500家
所羅門（2359）董事長陳政隆今天在股東會後表示，隨著實體AI（Physical AI）應用逐步從概念驗證走向實際導入，公司AI事業成長動能持續增溫，目前AI部門客戶數已達500至600家，重購率接近40%，主要成長動能來自歐美市場。因應客戶需求變化，所羅門也從過去以軟體為主的商業模式，逐步轉向軟硬
空姐沒告訴你的事！是否經常搭機，根據登機「一習慣」即可判斷
每一次踏入機艙，對許多人來說只是旅程的起點，但對維持客艙秩序的機組人員而言，考驗才剛開始。當空服人員站在艙門口，一邊面帶微笑問候、一邊檢查登機證時，他們的眼神早已啟動專業的「掃描模式」。其實從乘客踏進機艙的那一刻起，空服員往往已經能大致判斷對方是不是經常搭機的人。令人意外的是，關鍵不在穿著打扮，而是一個許多人每天都在做的登機習慣。（記者唐家興）
歷經9年委售！「帝寶傳奇戶」賣掉了 神秘花蓮人現金接手
即時中心／徐子為報導位於台北市仁愛路的豪宅「帝寶」再傳成交，被稱為「帝寶傳奇戶」的D棟21樓戶，在歷經9年的委售後，據了解經查，買家為謝姓花蓮人，以無貸款，也就是用現金買進，財力驚人。專家分析，該戶成交坪數單價約在220萬元左右，換算下來，總價約6億元。
就是來報恩～4生肖小孩天生最孝順！「這位」從小就讓父母超省心、長大更成家裡頂梁柱
有些孩子從小就讓父母操碎了心，但也有一種孩子，好像天生就特別懂事，不只貼心、有責任感，長大後更常把家人放在心上。這類型的小孩，也許不一定最會表達愛，但總能在關鍵時刻讓父母感受到溫暖與依靠。對很多爸媽來
只有3天假該國旅還是出國？網友狂推「這選擇」
生活中心／曾婕畇報導國旅與出國究竟哪個更划算、玩得更盡興，一直是許多人規劃假期時的熱門話題。近日有一名網友透露，自己即將轉換工作跑道，打算趁著離職後、到新公司報到前的空檔安排一趟旅行。不過由於真正能自由運用的時間僅剩3天，讓他苦惱究竟該選擇在國內走走，還是衝一波海外快閃行程。貼文曝光後掀起熱烈討論，不少人認為時間太短，就算飛日本或香港，也有不少時間耗在機場與交通上，不如留在台灣玩得更輕鬆。
國旅補助五大優惠估最快9月上路 觀光署：8月先抽生日住宿金
為鼓勵民眾平日國內旅遊，交通部觀光署規畫推出國旅補助五大優惠，包含平日住宿折抵、生日住宿金等。交通部長陳世凱今天（10日）表示，由於國旅補助相關預算尚未審議通過，實施時間點視預算通過時間而定，生日金可先行推動，盡快讓民眾參與抽獎。觀光署長陳玉秀補充，若7月通過相關預算，8月可先抽生日金，9月起補助正式上路。
兵家綺落淚現身靈堂！憶見傅子純最後一面 心痛喊：你玩笑開大了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／新北報導男星傅子純7日驟然離世，享年46歲。而他的靈堂9日於板橋殯儀館旁生命會館設立，並在今（10）日下午13點讓親友前往現場拈香...
北市大安區知名湯包店惡火狂燒！越南留學生備料遇劫插管治療中
台北市大安區樂業街今（9）日凌晨驚傳火警！一間在當地小有名氣的湯包店，清晨4時30分許突然竄出猛烈火勢，濃煙瞬間灌滿整棟大樓。當時一名25歲越南籍阮姓留學生正在店內備料，疑似發現火勢後急忙從側門逃生並大喊救命，但仍遭火焰灼傷及濃煙嗆傷，送醫後目前插管治療中，所幸尚無傷命危險。
輝達狂飆成地表最強AI公司！黃仁勳揭財富密碼：痛苦終將變成禮物
從餐館洗碗工到AI教父！黃仁勳身價震撼全球。他的世界格局與夜市風格，不止風靡臺灣這股風氣也吹到南韓。黃仁勳超親和，上綜藝節目「劉Quiz ON THE BLOCK」與劉在錫對談，還隨獵魔女團主題曲「Golden」起舞。《NVIDIA輝達之道》曝光黃仁勳成為富豪的核心之道：「韌性來自痛苦的祝福」。
台股暴跌多家券商卻異常！股民不滿「APP像石器時代」：故意不讓散戶跑
台股8日大跌逾千點，投資人急著查看帳戶、停損或逢低加碼，卻傳出多家券商APP登入困難、報價延遲與下單異常。相關新聞在PTT股板引發熱議，原PO痛批台灣金融業IT系統落後，明明手續費收入可觀，卻常在市場劇烈波動時當機，讓投資人直呼「比股市大跌更可怕」。
劉伊心徵特助月薪4萬5！包辦剪輯當司機、假日外宿都要陪
劉伊心9年前與大24歲的老虎牙子創辦人林志隆結婚，目前擔任該企業執行董事，同時經營美妝品牌，近日開出「家庭教育陪伴特助」職缺，雖然月薪有4萬5，不過工作內容要身兼數職，周末跟連假也要上班，引發網友熱議。
全球只剩兩強！欣興吃下AI載板紅利 擴產仍追不上需求
財經中心／綜合報導AI伺服器需求持續爆發，欣興（3037）表示高階ABF載板市場供需進一步趨緊，目前全球真正具備高階AI載板供應能力的廠商已逐漸收斂至欣興與日本Ibiden兩大業者。公司在ASIC載板市場市占率已超過70%，GPU載板則受惠光復廠良率與產能提升優於預期，持續擴大市場領先優勢。
法拉利姐爆改「簡直變另一個人」！化韓系仙氣妝美照曝光 網看傻：以為是全智賢
網路紅人「法拉利姐」張婷婷8日在臉書分享自己化韓系妝的美照，臉蛋風格幾乎完全變一個人，截然不同的甜美氣質與過往形象落差極大，瞬間在網路引起不小關注，大批粉絲傻眼驚呼差點認不出來，甚至有人大讚神似韓國女神全智賢！
不是多讀書！醫揭「1習慣」助大腦逆齡 研究證實：降認知退化風險
煮飯不僅能讓飲食更健康，從備料、烹調的過程，也有助於活化大腦。家醫科醫師唐雲華指出，研究發現，下廚不只是準備食物，更是大腦的全方位訓練，例如計畫與執行能力，幫助活化前額葉，另外，日本一項研究指出，經常進行烹飪的長者，後續發生認知功能退化的風險，顯著低於從不下廚的人。
台積電帶旺熊本也帶來亂象！拉客問題惡化
[NOWNEWS今日新聞]台積電赴日本熊本設廠，不僅吸引多家日本科技大廠在熊本周邊投資設廠，也讓當地政府加速興建基礎設施，帶旺熊本再現經濟繁榮景象。然而，人潮也帶來亂象，導致當地「拉客行為」叢生，熊本...
馬路塌陷影片 北捷北門站旁炸出天坑「變電箱遭吞噬」
雨，下不停！台北市大同區鄭州路一處馬路突塌陷，整座變電箱掉落，大同警分局表示，10日上午9時許接獲報案，指稱鄭州路人行道處變電箱倒塌及地面塌陷，立即派員到場設置交通錐及封鎖線，避免行人行經該處發生危險，並同時通報相關單位盡速搶修。
快訊／Uber One漲價！每月多繳79元 方案更新內容一次看
外送使用者注意！Uber宣布即日起Uber One會員費調漲，新訂閱戶月訂閱從120元調漲至199元，年訂閱從1200元調漲為1990元，Uber強調此次調整已經研議1年多，與今年7月上路的外送專法無關，Uber One會員方案更新，出國也能享會員福利，搭乘行程回饋提升至最高15%。（賴俊佑）
一口氣灌飽！全台水庫「大解渴」進帳逾1.8億噸
生活中心／李明融報導中南部旱象終於有解，全台水庫迎來及時雨一口氣「大補血」！隨著強烈鋒面接近及西南風大肆增強，連日超狂梅雨猛烈狂炸全台，不僅為多地帶來豐沛雨水，更讓原本乾涸見底的多座水庫笑納驚人入流量。根據經濟部水利署最新統計，截至今天下午3時，這波降雨預估將能為全台水庫一口氣提供高達1.8億噸的驚人水量，全台水情正式迎來大解渴。