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「屏管家AI智慧旅遊助理」串聯旅遊服務 打造屏東智慧觀光新體驗





屏東縣政府日前辦理「屏管家AI智慧旅遊助理」成果發表會，正式推出「屏管家AI」平台，展示結合生成式AI技術的智慧旅遊服務成果，透過智慧化、即時化及多語化服務應用，打造更便利、更友善的旅遊體驗，展現屏東推動智慧觀光與數位轉型的重要成果。

縣府表示，隨著生成式AI技術快速發展，智慧觀光已成為城市服務升級的重要方向。「屏管家AI智慧旅遊助理」整合觀光資訊、旅遊推薦、多語言服務及智慧互動功能，導入生成式AI、RAG檢索技術及即時旅遊資訊整合機制，打造以旅客需求為核心的 AI 旅遊服務平台；平台採用PWA（Progressive Web App）技術，民眾無須下載APP，亦可透過行動裝置快速使用服務，同時支援繁體中、英、日、韓、泰、越南及印尼等7種語言，打造更友善且具國際化的智慧旅遊環境，提升國內外旅客使用便利性，讓屏東正式邁向智慧觀光新時代。

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縣府交通旅遊處強調，旅客可透過自然語言方式，即時查詢景點、美食、住宿、活動及交通等資訊，如同與真人互動般快速取得旅遊建議。此外，系統亦具備AI智慧排行程功能，可依旅客需求、旅遊天數及偏好，自動產生個人化旅遊行程，並同步提供景點間的大眾運輸搭乘方式及交通建議，提升自由行旅客規劃便利性。旅客也能將規劃完成的行程一鍵匯出 PDF 檔案，方便分享給親友或作為旅行參考，大幅提升旅遊規劃效率。

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