屏縣來義高中射箭場啟用 將迎接世界原住民族運動會

屏縣來義高中射箭場由屏東縣長周春米及原委會主委曾智勇（右二、三）等人剪彩後啟用，將迎接世界原住民族運動會。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏縣來義高中射箭場四日傍晚由原委會主委曾智勇及屏東縣長周春米剪彩後正式啟用，這是屏縣高中以下學校第一座符合全國賽標準的射箭場，也將作為２０２５世界原住民族運動會的比賽用地。

來義高中獲原民會挹注九八八萬四八七０元經費興建射箭場，周縣長、原民會主委曾智勇等人主持剪綵，並在射箭隊同學的指導下拉弓、瞄準、放箭正式啟用射箭場，迎接將於十二月十至十二日登場的２０２５世界原住民族傳統運動會。

曾主委表示，台灣是南島語系的發源地，第一屆世界原住民族傳統運動會將在來義高中開幕，有來自馬紹爾、帛琉、吐瓦魯、日本等十個國家共二十八支隊伍參與，除了競技傳統運動之外，也讓外國朋友感受像回家的親切感。藉由該賽事，原民會投入經費完善賽事場地，希望射箭隊的孩子，以這座射箭場為新的起點，未來站上奧運的舞台。

周縣長表示，原民會挑選來義高中作為世界原住民族傳統運動會的主要競賽場地，感謝中央攜手地方推動原住民族教育與體育發展，透過該賽事挹注屏東更多資源在運動場域與建設，屏東也將於後年接續舉辦全國運動會，持續提供選手更完善的運動場域。

屏縣來義高中射箭場啟用，縣長周春米及原委會主委曾智勇，在來義高中射箭隊的指導下拉弓射箭。（記者鄭伯勝翻攝）

來義高中射箭場具備六個射箭道，發箭區距離靶位長度有三十公尺、五十公尺及七十公尺各二道，來義高中一一０年成立射箭隊，學生多利用田徑場練習，射箭場的完工將提供學生更好的場地，也歡迎各校前來利用該場域交流比賽，共同培育屏東射箭好手登上國際舞台。