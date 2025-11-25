屏縣偵查隊長疑涉性騷霸凌女警 調離現職並接受調查

記者毛莉／屏東報導

屏東縣警察局傳出某分局偵查隊長疑似霸凌、性騷下屬女警，女警調整職務到派出所，該名偵查隊長還跑到派出所找麻煩，目前該名偵查隊長已調離現職並接受調查。

據了解，這名女警原本就與該偵查隊長有業務爭執，某次因為工作問題找隊長討論，兩人疑似意見不合，不歡而散；隊長竟口出惡言，對女警說「乾脆去喝農藥死一死算了！」，還嗆「要是喝不死，就去辦那家農藥行」。

女警氣到真的去買農藥，還拿到偵查隊長面前，故意問偵查隊長要怎麼喝，不料，偵查隊長回說「妳這樣子喝，死不了人」；當時辦公室有不少同仁都有聽到，感到驚訝又傻眼。女警有哮喘，與偵查隊長爭執時，還被氣到哮喘發作，送醫掛急診。

後來，女警申請調離偵查隊，改至派出所服務，但偵查隊長仍以工作交接或未處理的業務為由，前往派出所找女警麻煩，甚至出現疑似性騷擾的言語，苦不堪言的女警，最後決定舉報尋求協助。

據指出，該名偵查隊長領導統御高壓強勢，作風太強硬，只要他一到哪個單位，就有下屬受不了，自願調職。

屏東縣警察局副局長賴吉雄表示，該名偵查隊長遭檢舉，今年四月起疑涉性騷擾及霸凌，在接獲情資後已在第一時間調整職務，並啟動性騷擾防治申訴審議會及安全暨衛生防護委員會調查程序，絕不容忍有類似行為發生。

賴吉雄強調，為確保被害人權益，已提供心理支持、法律諮詢等保護機制，全案將從嚴查辦、依法究責。