屏縣優良駕駛選拔 12司機獲獎

屏東縣長周春米（前排中）7日出席「優良駕駛頒獎典禮」，表揚獲獎的12名優秀司機。（謝佳潾攝）

屏東縣政府優良駕駛選拔結果出爐，縣長周春米7日表揚12名獲獎的優秀司機，其中，屏東客運司機郭一陽以最高票奪得「金牌駕駛長獎」榮耀，他相當開心可以獲取這份殊榮，但也點出現今司機經常面臨無理乘客等困境，盼大家理性溝通，勿遇事就用偏頗角度指謫司機。

現年56歲的郭一陽曾在建築業服務，後來因為想換個工作心情，而轉職至屏東客運當司機，沒想到一做就是13年，還得獎獲表揚，他笑說，自己從小就是搭乘屏東客運上下學，客運在他的年少時光扮演著舉足輕重的角色，而今能透過客運服務他人，有種很踏實的幸福感。

郭一陽看著獎盃謙虛表示，當好一位司機沒什麼訣竅，他只是用平常心把每位乘客當成家人與朋友，然後時刻提醒自己務必把大家平安送抵目的地。

但話鋒一轉，郭一陽談及現今司機面臨的困境，他不諱言說，現在有很多不理性的乘客，只要稍有不滿就投訴，導致很多司機覺得從事這項行業很沒尊嚴，他認為，大家應該互相尊重，有不對的地方可以提出來討論，但不應該以網路公審或是偏頗的角度惡意指謫。

對此，周春米也認為，擔任司機駕駛相當不容易，不僅要時時注意道路安全，面對各個乘客，無論是長輩或孩童，全部都要提供最周到與貼心的服務，所以非常感謝所有駕駛們的辛勞付出。

屏縣府為感謝客運業者替屏東交通接駁的貢獻，3年前開始舉辦優良駕駛選拔，不僅藉此肯定優秀司機，也讓他們的生命故事被看見，今年有33名駕駛參選，透過線上與現場投票後，選出12名優良駕駛，此次總投票數還突破2萬票，較去年大幅成長6成，屏縣府表示，這顯示民眾對活動高度支持。