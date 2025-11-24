屏縣六塊厝園區再添生力軍 昱輝工程總投資3.8億動土建廠



繼以勒鋼鐵新廠於本月10日動工後，屏東縣六塊厝產業園區今（24）日再傳喜訊，昱輝工程有限公司正式舉行新廠動土典禮。屏東縣長周春米受邀出席，與昱輝工程有限公司董事長謝勝吉、地方仕紳及產業界貴賓共同執鏟祈福，展現縣府積極加速園區開發、引領屏東產業結構升級與經濟成長的堅定決心。

周春米縣長表示，鋼結構是現代建築不可或缺的核心材料，其具備的高強度、高韌性、抗震性與 100% 回收再利用等優勢，完全符合綠色建築和永續發展的國際趨勢。昱輝工程的新廠房，將鎖定高階金屬加工與精密鋼結構製造，預計投入總金額達新臺幣3.8億元，將有助於擴大在地建築業與高精密、高潔淨度科技廠房的服務量能。縣府也期許昱輝能憑藉其在高精度銲接及複雜結構組裝的專業，成為未來大南方新矽谷與航太產業地面設施的重要供應鏈夥伴。

昱輝工程有限公司謝勝吉董事長感謝縣府團隊的大力協助，他指出新廠基地佔地約0.74公頃，未來營運將著重提升鋼材結構製造與高階金屬加工技術。新廠不僅能大幅提高產能，穩固供應在地產業鏈需求，更將投入研發經費進行技術升級，以創新驅動屏東相關產業鏈的轉型與發展。

縣府城鄉發展處進一步強調，六塊厝產業園區的加速開發，是縣府「安居樂業、繁榮屏東」施政願景的關鍵一環。積極配合中央「均衡台灣」的理念，強化屏東在大南方新矽谷中的角色，鞏固高科技產業上下游鏈結。同時，屏東縣擁有得天獨厚的自然與人文資源，縣府也將持續推動屏東地區朝有機慢活、永續深耕的「慢經濟、優生活」示範區邁進，期盼透過製造業的強健基石，帶動農漁業、觀光、服務業的年產值全面大步躍進，為屏東創造更多優質就業機會。