屏縣六塊厝園區再添生力軍 昱輝工程總投資3.8億動土建廠

屏東縣長周春米（左六）參加昱輝工程公司在六塊厝產業園區設廠的動土儀式。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

昱輝工程有限公司斥資三點八億元，在屏東縣六塊厝產業園區設廠，二十四日動土；受邀參加的屏東縣長周春米期許昱輝能成為未來大南方新矽谷與航太產業地面設施的重要供應鏈夥伴。

繼以勒鋼鐵新廠十日於屏東縣六塊厝產業園區動工後，昱輝工程有限公司也緊接著舉行新廠動土典禮，由周春米與昱輝公司董事長謝勝吉、地方仕紳及產業界人士共同執鏟祈福，展現縣府積極加速園區開發、引領屏東產業結構升級與經濟成長的決心。

周春米表示，縣府期許昱輝能憑藉其在高精度銲接及複雜結構組裝的專業，成為未來大南方新矽谷與航太產業地面設施的重要供應鏈夥伴。

昱輝公司董事長謝勝吉指出，新廠基地佔地約零點七四公頃，未來營運將著重提升鋼材結構製造與高階金屬加工技術。新廠不僅能大幅提高產能，穩固供應在地產業鏈需求，更將投入研發經費進行技術升級，以創新驅動屏東相關產業鏈的轉型與發展。

屏東縣府強調，六塊厝產業園區的加速開發，是縣府「安居樂業、繁榮屏東」施政願景的關鍵一環，將積極配合中央「均衡台灣」的理念，強化屏東在大南方新矽谷中的角色，鞏固高科技產業上下游鏈結。