屏縣動物之家開放特殊寵物認養 羊、兔、鴨、龜都有

屏東縣動物之家的野生動物救傷中心目前收容照料的山羊。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣動物之家近來收容了民眾發現的非犬貓動物，包括山羊、鴨、混種家兔、擬鱷龜等，待公告認領截止後，將陸續開放認養，屏東縣府農業處呼籲民眾勿任意棄養或違法飼養，共同守護動物福利與生態環境。

屏東縣動物之家除了收容常見的貓、犬隻，所設的野生動物救傷中心，安置的動物種類也相當多元，從家兔、雞、鴨、鵝到山羊，甚至連擬鱷龜、浣熊、豬等都有；其中浣熊是去年9月有民眾在九如鄉九如路三段發現，浣熊入所後至少接到10多通電話洽詢，最後被宜蘭的一家動物園認養。

另外，去年12月，有民眾在排水溝發現擬鱷龜後送屏科大，再轉送至動物之家；黑色山羊則是66歲楊姓縣民在佳冬鄉中山路上發現，乖巧親人的山羊一路跟著騎機車的拾獲人到枋寮警分局石光派出所，員警趕緊通報農業處動保科；鴨子則是在新潮州大橋南下方向被發現；家兔在新園鄉一處河堤被拾獲。

這些特殊寵物或經濟動物收容後，會由野生動物救傷中心照養員進行健檢、照護，像去年8月有民眾發現因車禍受傷的斑龜，龜殼被車子壓到裂開，照養員細心把殼扣起來，如今恢復良好。12月被發現的鴨子，可能之前常踩在不適合的環境，導致掌底磨擦增生罹患禽掌炎，照養員幫牠穿上特製的鞋套防止惡化，並且定期更換。

屏東縣府農業處動保科長李繼雅說明，經濟動物或特殊寵物入所後，會在全國動物收容網站系統公告，也會透過農業處動保臉書粉專公布認領認養資訊，公告認領14天，若無人領回，則會開放認養，若找到適合的飼主，牠們就會有第二個家，呼籲民眾要審慎評估自身的飼養能力，再決定是否認養，認養以屏東縣民優先，後續會追蹤半年。

車禍受傷的斑龜在救傷中心照顧下恢復良好。(記者羅欣貞攝)

民眾拾獲的鴨子，因為患有禽掌炎，需要穿上特製的鞋套，在救傷中心接受細心照料。(記者羅欣貞攝)

在新園被發現的家兔，目前於屏東縣動物之家野生動物救傷中心接受細心照料。(記者羅欣貞攝)

擬鱷龜具有攻擊性。(記者羅欣貞攝)

屏東縣動物之家設有野生動物救傷中心。(記者羅欣貞攝)

